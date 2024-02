Fp Cgil: "Lavoratori Cas da mesi senza retribuzione, prefettura convochi tavolo"

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi chiede con urgenza la convocazione di un tavolo in prefettura, per discutere della situazione dei lavoratori in servizio presso i Cas (centri di accoglienza straordinari) Green Garden e Carbrun di Carovigno. Da quanto riferito dal sindacato, i dipendenti della Engel Srl, di cui la prefettura di Brindisi è committente, “risultano essere privi, come già evidenziato - afferma la segretaria generale della Fp Cgil, Chiara Cleopazzo - di retribuzione da diversi mesi, nonostante assicurino il delicato servizio con grande spirito di abnegazione e professionalità”.

“Trattasi di 10 addetti all’accoglienza con qualifiche di: mediatori linguistici, operatori addetti all’ accoglienza, medico e psicologa che da ottobre (5mesi) non percepiscono retribuzione mensile e tredicesima. A questo si aggiungono i tre lavoratori con contratti di collaborazione che da circa 9 mesi non percepiscono retribuzione di riferimento”.

Da qui la richiesta di convocazione di un tavolo presso la prefettura, “anche alla luce – prosegue Cleopazzo - della documentazione pervenuta da parte del commissario giudiziale del concordato preventivo Engel Srl Italia, il quale allerta in merito all’impossibilità di adempimento del concordato stesso”.

“Pertanto – conclude la sindacalista - auspichiamo una celere risoluzione di quanto evidenziato, anche perchè in assenza di retribuzione questi lavoratori stanno continuando a garantire i servizi essenziali richiesti dalla normativa vigente, a vantaggio di circa 290 ospiti residenti nelle strutture di cui si discorre”.

