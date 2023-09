"Terra del Faso": giovedì 7 settembre si presenta la piattaforma digitale gratuita

FASANO – Si svolgerà giovedì 7 settembre alle ore 11:00 nella sala di rappresentanza di Palazzo di città, la conferenza stampa di presentazione del Distretto urbano del xommercio di Fasano (Duc) "Terra del Faso". Alla conferenza interverranno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota, e i referenti cittadini della ConfCommercio e della ConfEsercenti Donato Pistola e Sante Cofano.

La Regione Puglia ha introdotto i distretti urbani del commercio (Duc) con la finalità principale di promuovere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio per diventare un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione.

Il Duc "Terra del Faso", nasce per valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio, sostenendo i commercianti, promuovendo le loro iniziative ed eventi pubblici volti a rendere la città più viva. Gli obiettivi principali sono: attività di comunicazione e marketing per la promozione dello shopping in città; coesione e collaborazione tra le imprese, soggetti pubblici e privati per la promozione del territorio; promuovere prodotti del territorio e aiutare la crescita tra commercio e turismo locale; migliorare gli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana.

Durante la conferenza verrà presentata la piattaforma gratuita app Duc Terra del Faso. Un portale per il cittadino e il turista che vogliono scoprire la città di Fasano, consultare le attività commerciali, tenere d’occhio offerte, orari di apertura e chiusura, collegamenti social.

Servizi essenziali: per trovare in pochissimi secondi numeri di emergenza come 118, carabinieri e altre forze dell’ordine, o numeri importanti per le utenze domestiche come luce e gas e la sezione dedicata alle farmacie di turno.

Viabilità: una sezione importante per consultare le partenze dei bus per raggiungere le zone di collina, mare e le frazioni del territorio di Fasano, e una mappa interattiva dei parcheggi gratuiti.

Infine la sezione svago per trovare luoghi per l’intrattenimento come: musei, punti di interesse, zoo e tanto altro.