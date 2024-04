All'Università del Salento due brindisini relatori di un incontro sui procuratori sportivi

Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi, i due procuratori sportivi brindisini, saranno relatori di un incontro a Lecce. Si terrà giovedì 18 aprile 2024, alle 11:30, presso l'aula 2 R-1 del dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Il tema è "La figura del procuratore sportivo tra abilità e competenze". I due relatori sono anche soci dell'ormai nota agenzia di procuratori "Giò Sport Management".

I dueagenti brindisini sono ormai da anni figure di primo livello del panorama calcistico italiano. Più volte, infatti, sono stati premiati come migliori procuratori dell'anno in Serie C e in Serie B. Tateo e Narcisi parleranno della loro esperienza agli studenti del corso di laurea in Diritto e Management dello sport.