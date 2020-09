Regionali, Amati il più votato: ecco tutte le preferenze nel Brindisino

Fabiano Amati (Pd) è di gran lunga il candidato più votato in provincia di Brindisi. Il consigliere regionale uscente ha ottenuto ben 10.407 consensi: un risultato che potrebbe proiettarlo verso un posto nella giunta presieduta dal riconfermato governatore Michele Emiliano. Sempre fra le file della coalizione di centrosinistra, un altro consigliere regionale uscente, Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano) si piazza al secondo posto, con 7.422 voti. Appartiene alla coalizione di centrodestra guidata da Raffaele Fitto, invece, il terzo candidato più votato, il sindaco uscente di Ceglie Messapica Luigi Caroli (Fratelli d’Italia), che ha portato a casa 6623 preferenze. Bene anche l’ex consigliere provinciale Maurizio Friolo (La Puglia di Domani), con 5190 voti.

Con ogni probabilità già in giornata si conoscerà la composizione del consiglio regionale e si saprà, quindi, quanti consiglieri esprimerà la provincia di Brindisi. La maggioranza ha ottenuto 30 seggi. L’opposizione si spartirà i restanti 20.

Gli ex sindaci

Caroli non è il solo primo cittadino uscente ad aver partecipato alla tornata elettorale: Giuseppe Margheriti (Forza Italia), ex sindaco di Erchie, ha ottenuto 2785 voti; Domenico Conte (Con Emiliano), ex sindaco di San Vito dei Normanni, 1003. Sempre a proposito di ex primi cittadini, Maurizio Bruno, di Francavilla Fontana, è stato il secondo più suffragato della lista del Pd, con 3928 voti. Vittorio Zizza, già sindaco di Carovigno, è stato il più suffragato della Lega (5338). Un altro ex sindaco di Carovigno, Carmine Brandi (Italia in Comune), è stato votato da 1.074 elettori. Per Angela Carluccio (Senso Civico), già sindaco di Brindisi, 753 voti.

I consiglieri uscenti

Tornando ai consiglieri uscenti, Gianluca Bozzetti è stato il più votato del Movimento 5 Stelle (3216), mentre Pino Romano, fra le file di “Senso Civico”, con 2353 voti, è giunto alle spalle di Giuseppe Tanzarella (3441), consigliere comunale di Ostuni.

I brindisini

Per quanto riguarda i candidati residenti nel capoluogo, il miglior risultato è stato ottenuto dall’ex presidente del consiglio comunale, Pietro Guadalupi (Fdi) con 3927 voti. Il consigliere comunale Gianluca Quarta è in cima alla lista di Forza Italia (3171). Il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, nonché direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, è arrivato terzo nella lista del Pd (2864). A seguire, i consiglieri comunali Ercole Saponaro (Lega) 1181; Mauro Masiello (Emiliano Sindaco) 656, Anna Maria Calabrese (Emiliano sindaco) 480. Ferruccio Di Noi, già consigliere comunale, fra le file della lista Scalfarotto presidente, ha conquistato 163 preferenze.

Altri volti noti

Hanno puntato a un posto in consiglio regionale anche altri nomi noti della politica locale. Gli ex parlamentari Euprepio Curto e Luciano Sardelli, entrambi di Forza Italia, hanno ottenuto rispettivamente 2879 e 2236 voti. L’ex consigliere regionale Antonio Scianaro, (Puglia di Domani) ha ottenuto 3030 preferenze.

I più votati nel capoluogo

Nella città di Brindisi il più votato è stato Pietro Guadalupi (2.779), seguito da Gianluca Quarta (2.641), Carmelo Grassi (1.122), Gianluca Bozzetti (2.111), Maurizio Friolo (1.293), Pino Romano (907). L’ex sindaca Angela Carluccio è stata votata da 485 concittadini.

LE PREFERENZE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI BRINDISI

Michele Emiliano

Partito Democratico: Fabiano Amati (10.407); Maurizio Bruno (3.928); Carmelo Grassi (2.864); Marialuce Rollo (1.475); Antonella Tateo (1.172)

Popolari con Emiliano: Mauro Vizzino (7.422); Maria Siliberto (1.674); Giuseppe Polito (1.511), Tiziana Barletta (1.407); Mimma Maggiore (1.317)

Con Emiliano: Alessandro Antonio Leoci (2.019), Maria Fontana Passaro (1.877), Tommaso Gioia (1.776); Aurora Grassi (1.198), Domenico Conte (1.003)

Senso civico: Giuseppe Tanzarella (3.441), Giuseppe Romano (2.353); Angela Carluccio (753), Valentina Cascione (576), Loredana Legrottaglie (424)

Italia in Comune: Carmine Brandi (1.074); Laura Greco (528), Angelica Longo (457), Antonio Albanese (398); Antonio Di Gioia (33)

Puglia Solidale e verde: Francesco Colizzi (881), Caterina Marini (359), Pietro Laritonda (264), Benedetto Ligorio(225), Maria Carmela De Rosa Maria (172)

Emiliano sindaco: Antonio Micelli (895), Mauro Masiello (656), Nichi Maffei (613); Annamaria Calabrese (480); Nadia Stella (109)

Partito animalista: Angelo Martucci (39), Isabella Campana (22), Mattia Totaro (8), Giuseppe Armenante (1), Angelo Porratti

Partito del Sud: Giuseppe Spadafora (1), Francesco Tranquillo (1)

Democrazia Cristiana: Ernesto Nigro (1), Santa Cuscito

Sinistra Alternativa: Rosa Lattanzio (8), Federica Del Zio (7), Giovanni Fioretto (3)

Pensionati e Invalidi: Mario Tarì (16), Maria Menga (16), Salvatore Luiso (1), Letizia Naclerio, Francesco Tangari

I Liberali: Alfredo Pulpito (4), Donato Curci (1), Salvatore Negro, Mavi Della Queva

Partito di pensiero e azione: Andrea D'Agostino (79, Michele Dicorato, Angela Raris

Sud Indipendente: Francesco Greco (4), Massimo Calabrese (2), Arcangela RIvella

Raffaele Fitto

Forza Italia: Gianluca Quarta (3.171); Euprepio Curto (2.879); Giuseppe Margheriti (2.785); Luciano Sardelli (2.236); Roberta Tommasi (992).

Lega Salvini: Vittorio Zizza (5.338) Adriana Balestra (1.865); Lucia Trinchera (1.534); Ercole Saponaro (1.181); Domenico Convertino (806).

Fratelli d’Italia: Luigi Caroli (6.623); Pietro Guadalupi (3.927); Giuseppe Carbone (3.611); Tiberio Saccomanno (3.017); Giuliana Giannone (1.675).

La Puglia domani: Maurizio Friolo (5.190); Antonio Scianaro (3.030); Giovanni Taurisano (2.455); Giovanni Zaccaria (1.919); Arcangela Raffaella Semeraro (1.016).

Udc - Nuovo Psi: Carmine Dimastrodonato (950); Anselmo Marasco detto Lelle (505); Margaret Rizzello (467); Cristian Roma (306); Pino Trinchera (141).

Antonella Laricchia

Movimento 5 stelle: Ganluca Bozzetti (3.216); Chiara Pizzuto (2.633); Pasquale Cretì (668); Emanuela Della Campa (614); Emanuele Gemma (603).

“Puglia Futura”: Andrea Tondo (222); Paolo Capoccia (93); Laura Lubelli (13); Fulvio Obici (2); Eleonora Spaccaterra (2).

Ivan Scalfarotto

Italia Viva: Domenico Padalino (410); Nicola Cavallo (370); Francesco Giannò (296); Maria Moro Manca (114); Maria Luigia Argentiero (104).

Scalfarotto Presidente: Ferruccio Di Noi (163); Veruschka Messe (50); Oronzo De Iure (3); Maria Carmela Del Popolo (3); Ivan Giancola (2).

Futuro Verde: Giovanni Biasi (15); Federica Sciannimanico (7).

Altri candidati

Nicola Cesaria, Lavoro, Ambiente e Costituzione: Angelo Brandi (94); Caterina Masiello (58); Luciella De Leonardis (47); Giancarlo Scalone (36); Francesco Vinci (6).

Pierfranco Bruni, Fiamma Tricolore: Daniele Cesano (26); Leonardo Ferrara detto Leo (14); Patrizia Mele (4); Alma Zapparata (1); Enrico Rottola (0).

Andrea D'Agosto, Riconquistare l'Italia: Michele Piccoli (71); Giovanna Coricciati (9); Pierluigi Bianco (2); Chiara Coppola (1).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mario Conca, Cittadini Pugliesi: David Maggi (141); Rossella Calcagni (99); Carlo Minervini (64); Anastasia Liva Santoro (6); Luigi Quintavalle (5).