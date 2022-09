Covid: in Puglia altri mille nuovi casi in un giorno. Due decessi

Altri 1.092 nuovi casi di positivi al Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, 10.991 i test giornalieri, due le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 293 contagi, a seguire Lecce con 289, Foggia con 143, Taranto con 136, Brindisi con 126, Bat con 66. Residenti fuori regione 34, provincia in definizione: 5.

Le persone attualmente positive sono 18.484, di queste 186 sono ricoverate in Area non critica, 7 in Terapia intensiva. In Malattie infettive del Perrino di Brindisi sono ricoverate 8 pazienti con Covid, in Pneumologia 2. In Area mista 3. In Medicina interna a Ostuni 3. Nel Post Covid di Mesagne 4

Dati complessivi

I casi totali di positivi al Covid sono 1.456.548, i test eseguiti 12.502.875, le persone guarite 1.429.055, quelle decedute 9.009

Casi totali per provincia: Bari 469.099, Bat 126.175, Brindisi 137.562, Foggia 206.514, Lecce 298.890, Taranto 198.099. Residenti fuori regione: 15.259, provincia in definizione: 4.950