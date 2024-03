Giornate del Fai, in arrivo ciclisti e visitatori per scoprire il paese di Domenico Modugno

SAN PIETRO VERNOTICO – In occasione delle giornate del Fai (Fondo per l'Ambiente italiano), in programma per sabato e domenica prossimi, a San Pietro Vernotico arrivano anche i ciclisti di Fiab di Mesagne e Brindisi per visitare il paese di Domenico Modugno e la storica Villa Valletta: previsto un tour tra i luoghi che caratterizzano la storia e l’identità del paese. I rappresentanti delle associazioni culturali Domenico Modugno, Proposte, Il Caffè Letterario, il Centro Santa Bernardette e il Gal “Terra dei Messapi” guideranno i ciclisti, ma anche i visitarori che vorranno prendere parte all'evento, nel percorso che comincerà alle 11 di domenica 24 marzo con la visita alla villa del cavalier Valletta sita in via Stazione, nei pressi di un altro edificio di grande pregio, la Cassa Rurale.

Il programma delle associazioni

Villa Valletta fu fatta costruire da Antonio Valletta, ricco commerciante di vini, che viaggiando restò colpito dalla bellezza di una villa sul lago di Como. Fu costruita tra il 1910 e il 1917 e ricalca lo stile moresco della villa comasca. Appartenuta per lungo tempo alla famiglia Valletta, fu poi acquistata all'asta da un imprenditore locale prima di finire nuovamente sul mercato delle vendite fallimentari, e acquisita, nella passata amministrazione, dal comune di San Pietro.

Inserita quest’anno nel circuito del Fai, dovrebbe divenire un polo museale anche con le memorie dell’illustre concittadino. Via Stazione è uno dei luoghi più frequentati da Domenico Modugno, a poca distanza dalla sua abitazione (clicca qui per la geolocalizzazione) dove di recente è stata affissa una sagoma ed una targa su iniziativa di una rete di associazioni locali che continuano nel percorso di promozione e rivalutazione della figura dell’artista conosciuto in tutto il mondo.

Da casa Modugno, il gruppo di ciclisti, più di quaranta, si sposterà nel cuore del paese, in piazza del Popolo per essere accolti nei locali dell’associazione culturale Domenico Modugno dove li attende un ristoro offerto dalle attività e dalle cantine locali. L’ultima tappa del tour Modugno sarà il laboratorio artistico di Massimo Marangio, cultore dell’artista al quale ha dedicato diverse opere pittoriche. “Con l’affetto della memoria” come lo stesso artista si esprimeva per la comunità che lo aveva visto crescere, proseguono le iniziative a favore della promozione territoriale nel ricordo di un artista poliedrico che ha vissuto i cambiamenti epocali del secondo dopoguerra divenendone parte attiva.

Il programma Fai

Da quanto riporta una nota del Fai le visite organizzate nella Villa Valletta nell’ambito delle Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Bel Paese, saranno a cura di apprendisti Ciceroni dell’Ic "Ruggero de Simone", Ic "Alcide De Gasperi" – San Pietro Vernotico, Ic "Bozzano" Brindisi

Orari: Sabato: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00: Domenica: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Villa Valletta, quindi, è stata inserita nei 750 luoghi che coinvolge 400 città visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it).

Il programma di Fiab

Raduno ore 9 a Mesagne da Piazza IV Novembre Link google maps al punto di ritrovo (da raggiungere a piedi): https://maps.app.goo.gl/7NHhq8FoKvFH51no9

Partenza ore 9:15: Itinerario di andata lungo la Via dei Borboni da Mesagne a San Pietro Vernotico

Itinerario: da Mesagne si imbocca un tratto della vecchia Mesagne Cellino (Via dei Borboni) per giungere a San Pietro Vernotico. A San Pietro Vernotico incontro con i ciclisti Fiab Brindisi.

Al ritorno da San Pietro si punta a Tuturano e attraverso un reticolo di strade secondarie a Mesagne. Difficoltà e lunghezza: Itinerario facile ma lungo 50Km quasi tutto su strade secondarie e brevi tratti di sterrato. Rientro, doppia possibilità di rientro a Mesagne. Rientro entro le 13:30, Ora Braciola con capogita Nico Geusa. Rientro a Mesagne entro le ore 17 con capogita Giuseppe Busco. Info e capigita: Giuseppe Busco, Nico Geusa, Antonio Licciulli (3333744725). In auto: consentita eccezionalmente la partecipazione all’evento in auto per visitare San Pietro e Villa Valletta. Il giro per le vie del centro dedicato a Modugno sarà a piedi ed è dunque possibile aggregarsi raggiungendo con qualsiasi mezzo San Pietro Vernotico intorno le ore 11. Necessario comunque prenotarsi se si intende partecipare al pranzo offerto dalle associazioni locali.

Programma Fiab Brindisi

Appuntamento alle 8.30 ai piedi della Scalinata Virgilio. Rientro intorno alle 13:30. Percorso in bici di circa 45 km circa tra andata e ritorno. Possibilità do rientrare in treno da San Pietro Vernotico dimezzando i chilometri. Durante il percorso di andata è prevista una sosta presso Torleanzi - Masseria & Vigneti. Il percorso prevede anche un tratto della via Francigena.

