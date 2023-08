Cambiamenti climatici ma anche spettacoli e mercatini per la nona edizione della Notte Verde

CISTERNINO - Al via la nona edizione della Notte Verde in programma il 19 e il 20 agosto prossimi a Cisternino, uno dei borghi più caratteristici d'Italia affacciato sulla Valle d'Itria. "Il territorio di Cisternino è un quadro che porta gastronomia, musica, arte, tradizioni. Il colore scelto dalla Notte Verde racchiude idealmente e materialmente la forza e la belezza di paesaggi umani ed esperienze culturali", si legge nella nota di presentazione dell'evento.

"Il filo conduttore che ha contraddistinto l'organizzazione dell'evento è stato quello del cibo e del suo racconto nei vari aspetti. Si racconterà come l'alimentazione ha mutato stili, maniere, linguaggi, ore e luoghi e come si sono profondamente modificate tradizioni ed equilibri. Tutto questo si farà in 'Dialoghi in Cantine', attraverso una serie di interviste che si svolgeranno nel corso delle due giornate, il pubblico seduto ed immerso in un'atmosfera radiofonica, potrà degustare e ascoltare sotto le stelle delle Notti Agostine di Cisternino in un clima frizzante da festa".

Il 19 agosto: "Aperitivi e Brindisi" con Luca Cesari storico gastronomico, saggista, scrive sul Sole 24 ore, Gambero Rosso e il Gusto.

Interverranno: Nico Marangi esperto di salumi, Pietro Caliandro delegato Onaf e Aia, Aia Vincenzo, vini Villa Agreste. Presenta Francesco Soleti tecnologo alimentare.

Il 20 agosto: "I cibo buono cè più gusto a nutrirsi bene" con Daniele Nucci dietista, cuoco, ricercatore scientifico presso Istituto oncologico Veneto. Interveranno: Pascal Barbato accademia del gusto, Maria Clodoveo professore di scienze e tecnologie alimentari presso il dipartimento interdisciplinare di Medicina UniBa, Francesco Carriero tecnologo alimentare e allevatore, Giacomo D'Ambrosio Presidente regionale Ais.

Presenta Antonella Daloisio Associazione Gabriel Odv. Le due serate si svolgeranno in Piazza Marconi con la moderazione o padrona di cantina Angela Milone associazione Urbieterre.

Decine di stand gastronomici faranno gustare alcune prelibatezze culinarie, dalla bombetta, pasta, panzerotti, formaggi, il capocollo di Martina Franca e salumi, vino, miele, frutta, dolci tipici e una versione rivisitata made salento del Pocket e birre artigianali.

Da segnale nella Pineta Comunale l'Angolo della Sostenibilità per i ragazzi con Eco - Oca e la presentazione del Piccolo dizionario della sostenibilità a cura di Mariagrazia Chianura e associazione Ideando.

La Notte Verde sarà arricchita da una Mostra che terminerà il 31 agosto, 'Cambiare la prospettiva' paesaggi nella pittura d'inchiostro cinese di Serena Bamboonine e da varie istallazioni lungo il percorso in particolare 'Le tre porte, vedere il cambiamento attraverso la pittura' di Enza Sibilia, Rosanna Muraglia, Domenico Campagna.

Uno dei cambiamenti epocali è stata l'invenzione della radio, la Notte Verde riproporrà il quiz dei fratelli De Filippo 'Chi è al microfono?' curato dal re dei quiz il dottor Nando Sallustio.

Non potevano mancare spettacoli: il 19/20 agosto 'Radio Officina' allieterà con musica e creatività; il 19 agosto Trio con piano, tromba e voce

il 20 chiusura in via Roma con esibizione dei 'Musici' con la loro energia coinvolgeranno in canti e balli.

Lungo Corso Umberto Mercatino dell'artigianato a cura di Sdm.