Forte a Mare celebra la Giornata nazionale delle famiglie al museo

BRINDISI - Domenica 9 ottobre, alle ore 17, si celebra presso il Castello Alfonsino-Forte a Mare la "Giornata nazionale delle famiglie al museo". La Associazione Le Colonne, sotto l'egida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce, organizza una visita guidata speciale che coinvolgerà le famiglie a partecipare ad un divertente "quiz storico". La famiglia che avrà totalizzato più punti riceverà un premio.

Il tema di quest’anno è “Diversi ma uguali” e punta sulla valorizzazione della diversità in ogni sua forma quale mezzo per giungere all’inclusione sociale. Questa giornata vuole avvicinare in particolare i bambini al patrimonio culturale. L’iniziativa si ispira all’articolo 31 della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo cui “gli Stati partecipanti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, [...] di attività artistiche e culturali”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com.