A Ceglie si attende il nuovo anno in piazza con Tuppi e BandAdriatica

CEGLIE MESSAPICA - Ritorna il Capodanno in Piazza a Ceglie Messapica Protagonisti sul palco di piazza Plebiscito saranno Tuppi e la BandAdriatica Dopo il blocco causato dalla pandemia, si torna a brindare al nuovo anno nelle piazze e anche a Ceglie Messapica ritorna il consueto appuntamento del Capodanno in Piazza, format ideato da New Music Promotion in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale.

Il countdown inizierà già dalle 23:30 del 31 dicembre con il DJ set di apertura di Tuppi, il traghettatore musicale nel nuovo anno, e dopo la mezzanotte sul palco salirà la BandAdriatica. In un momento di passaggio epocale come quello che il mondo sta vivendo, si fa ancora più evidente la necessità di un orientamento condiviso, che porti ad un passaggio verso il nuovo, verso il futuro che verrà, incerto ma gravido di una nuova possibilità evolutiva per il pianeta. La musica quindi si fa veicolo di una nuova visione, si propone come elemento unificatore. Da sempre nella BandAdriatica le musiche di geografie lontane si ritrovano insieme. Il mare ne accompagna e favorisce il viaggio. Ecco approdare un nuovo linguaggio meticcio, universalmente comprensibile, in grado di raccontare, attraverso musiche e testi originali, il futuro.

BandAdriatica è un complesso pugliese che “riscrive” a modo proprio i suoni della tradizione salentina, a cominciare dalla pizzica, in chiave originale, in cui si possono trovare echi di Bregovic, di Kusturica e di altri musicisti che sembrano lontani da noi, ma che in realtà sono molto vicini alla nostra sensibilità. Così le tradizioni pugliesi assumono una nuova risonanza e portano lontano gli echi frenetici della musica del Salento attraverso suoni di feste, processioni, funerali, serenate e viaggi di notte, di paese in paese che arrivano dopo dieci anni di ricerca sulle matrici musicali comuni delle sponde del mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare serbe e il nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale. L’esibizione della band ha affascinato la critica del Babel Med 2017 di Marsiglia che l’ha definito “una delle migliori proposte di tutta la rassegna” e “uno dei migliori live-act italiani”. BandAdriatica ha collaborato con artisti come Bombino, Mercan Dede, Rony Barrak, Savina Yannatou, Chieftains, Burhan Ochal, Kocani Orkestar, Boban Markovic Orchestra, Fanfara Tirana, Eva Quartet, Cafer Naziblas, Fanfare Ciocarlia e Michel Godard. Collaboratore storico del Capodanno in Piazza, DJ barese di profilo nazionale, nonché producer e cantante, Tuppi é il re del funky e del soul, nato nel circuito del Fez di Nicola Conte come DJ resident e scratcher, uno degli ideatori del progetto Pooglia Tribe. I suoi DJ set sono sinonimo di buone “vibes”, grande qualità musicale e tecnica sopraffina. Il suono vintage si mescola al nuovo millennio.