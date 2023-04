Another side of the moon, al Teatro Sociale un omaggio ai Pink Floyd

FASANO – Il 1° marzo 1973 i Pink Floyd pubblicavano Dark Side Of The Moon, uno degli album più influenti, rivoluzionari e di successo nell'intera storia del rock, un successo planetario in grado di mettere d’accordo pubblico e critica.

In occasione del 50° anniversario della pubblicazione del celebre album, il Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano vuole omaggiare il successo del gruppo britannico con il concerto “Another Side of the Moon” in programma venerdì 19 maggio alle 20.30 al Teatro Sociale.

L‘evento rientra nel cartellone teatrale dell’ATS Katharà nell'ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

L’onore e l’onere di rendere omaggio ai mitici Roger Waters, Syd Barrett, Rick Wright e Nick Mason spetterà ai musicisti fasanesi Vito Carrone (voice e guitar), Donato Turrone (keyboards e programming), Pasqua Caramia (voice) Andrea Acquaviva (bass), Antonio Di Lorenzo (drums e percussion), che si avvarranno della partecipazione speciale di Govinda Gari (piano) e di Roberto Ottaviano (sax).

«Inizia oggi il conto alla rovescia per un altro importante appuntamento di Katharà, targato GAT Peppino Mancini – ha detto Fausto Savoia, presidente del sodalizio teatrale fasanese –. Un palco d'eccezione con musicisti di primissimo piano per festeggiare i 50 anni dalla pubblicazione di "Dark Side of the Moon", un monumento musicale dei Pink Floyd e della musica pop mondiale».

«Partendo dalla mia passione per i Pink Floyd e la loro musica – ha detto il chitarrista Vito Carrone –, sognavo da tanti anni di rendere omaggio ad uno dei miei dischi preferiti. Ho voluto rivivere quei brani con lo spirito proprio dei Pink Floyd di quel periodo “L’improvvisazione e la continua ricerca sonora”. Farlo al fianco di questi grandissimi musicisti, che saranno con me il 19 maggio, sarà un onore. Ho aspettato tanto tempo ma ne varrà decisamente la pena».

Info: 334 114 4911

Mail: infots@comune.fasano.br.it