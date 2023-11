“Bach e lo stile italiano”: concerto di musica strumentale del 17esimo e 18esimo secolo

FRANCAVILLA - Doppio appuntamento sabato 18 e domenica 19 novembre, alle 18.30, presso l’auditorium della Scuola musicale comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica “I concerti dell’Auditorium”, organizzata dall’Associazione Agimus di Francavilla Fontana e dall’associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto.

Sabato 18 novembre si terrà il concerto “Bach e lo stile italiano”, con protagonista la musica strumentale del XVII e XVIII secolo, nel quale si esibirà il duo formato da Stefano Bagliano, flautista, e Massimiliano Faraci, clavicembalista.

In programma brani di noti compositori come Bach, Vivaldi, Falconiero, Gesualdo, Cima e Marcello. All’evento parteciperà anche una delegazione di sei docenti e venti alunni del Primo Istituto Comprensivo “Moro- Marone” di Francavilla Fontana, diretto da Roberto Cennoma. Bagliano è uno dei virtuosi di flauto diritto/flauto dolce più attivi a livello nazionale ed internazionale. Svolge una intensa attività concertistica in tutto il mondo, ha effettuato ventotto registrazioni come solista ottenendo entusiastiche recensioni dalla stampa nazionale e internazionale, è docente di flauto dolce presso il Conservatorio di Milano, e tiene seminari e masterclass a livello internazionale. Faraci ha coordinato le attività musicali presso la Chiesa e Fondazione Belga San Giuliano dei Fiamminghi a Roma, ed è fondatore dell'Ensemble barocco Collegio Musicale San Giuliano dei Fiamminghi. Si è esibito per numerose istituzioni e festival italiani ed esteri, è insegnante associato Aigam (Associazione italiana gordon per l'apprendimento musicale).

Domenica 19 novembre si esibirà il Gate duo, composto dal saxofonista Simone Bellagamba e dal pianista William Belpassi, con “Il Saxofono colto”, improntato su un vasto e caratteristico repertorio che spazia dalla musica del ‘700 e ’800 fino ai brani contemporanei, passando per contaminazioni di elettronica e world music. Il Gate Duo è risultato vincitore di primi premi assoluti in concorsi internazionali di musica da camera e svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Nel febbraio 2023 ha pubblicato il disco “Remembranza” con l’etichetta svizzera Am music International.

Entrambi i concerti saranno trasmessi in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.