Prosegue la stagione Agimus: si esibisce “il trio da Mozart a Schubert”

FRANCAVILLA FONTANA - Prosegue, domenica 7 aprile alle 18.30, presso l’auditorium della scuola musicale comunale di Francavilla Fontana, la stagione artistica organizzata dall’associazione Agimus di Francavilla Fontana e dall’associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.

In programma il concerto “Il trio da Mozart a Schubert”, che vedrà lo stesso Antonio Curto esibirsi insieme al soprano Rosanna Volpe e al clarinettista Cosimo Spinelli. Come il titolo dell’evento suggerisce, gli artisti proporranno un repertorio musicale che spazierà tra le arie più conosciute di compositori illustri come Mozart e Schubert.

Rosanna Volpe, soprano, è vincitrice di borsa di studio presso il Teatro dell’Opera di Montecarlo, ha rappresentato il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce in Albania. Si esibita in manifestazioni musicali di prestigio, collaborando con enti istituzionali importanti e non solo. Presidente della Sezione A.Gi.Mus. di Torre Santa Susanna, è docente di Canto presso la Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".

Cosimo Spinelli intraprende giovanissimo lo studio del clarinetto, dal 1991 ricopre il ruolo di docente presso Istituti di Istruzione Secondaria, nei Licei Musicali Statali e in Conservatori di Musica. Partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali in qualità di solista e in formazioni cameristiche dove si è sempre classificato ai primi posti. Attualmente è docente di clarinetto nei corsi ordinari e pre-accademici presso la Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana.

Antonio Curto è pianista e clavicembalista. Sotto la guida di insigni direttori d’orchestra, ha preso parte a importanti realizzazioni di opere edite ed inedite del XVII e XVIII secOLO, esibendosi innumerevoli volte, sia in Italia che all’Estero. Si è sempre distinto per avere offerto il proprio contributo artistico in favore di Associazioni ed Enti morali, partecipando a numerose manifestazioni organizzate a scopo benefico ed umanitario. Attualmente è direttore della Scuola Musicale Comunale di

Francavilla Fontana, presidente, direttore artistico e fondatore della sezione francavillese di A.Gi.Mus, di cui è membro del Direttivo Nazionale.

Il concerto, che è il primo di una serie che vedrà impegnato il trio in diverse città, tra cui, Frosinone, Roma, Potenza e Bari, verrà condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì.

L'evento sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale.

La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.

