Bari in Jazz: Patrizia Laquidara live al Minareto di Fasano

Prosegue Bari In Jazz 2023, la XIX edizione del festival metropolitano dedicato alla musica e ai grandi artisti che affondano le proprie radici nel jazz, nel senso più ampio del termine. Nell’ambito di un lungo e fitto programma che, da luglio a settembre 2023, porta sui numerosi palchi dell’area metropolitana di Bari e della provincia di Brindisi artisti provenienti dai quattro angoli del mondo sabato 19 agosto, alle ore 21, il Minareto di Fasano ospiterà lo spettacolo della cantautrice e scrittrice siciliana Patrizia Laquidara, dal titolo Ti ho vista ieri in musica.

In Ti ho vista ieri, si aprono uno dopo l’altro i sipari che la cantautrice disegna con la voce raccontando il tempo avvincente di un’infanzia dai contorni magici e misteriosi. Il pubblico è da subito coinvolto in una sorta di viaggio di formazione, attraverso una visione lucidamente attonita del reale che tiene per mano lo spettatore in un’ora e mezza di performance a più registri espressivi: dai trasognati toni fanciulleschi alla dimensione femminile più intima ed emozionante in cui si incontrano un pappagallo irriverente che fischia brutte parole, la figura tenera e inquietante del medium detto Nino degli spiriti, le voci dei pescatori al mercato di Catania, la mucca di plastica Carolina vinta coi punti premio Invernizzi, l’emozione di una gita a Murano, “l’isola dove si forgia il vetro con il fuoco”.

Ti ho vista ieri, nel suo impianto da realismo magico, offre sorrisi e brividi e fin dal primo brano, a bordo di una piccola vettura gialla stracolma di bagagli che scivola giù per la penisola alla fine degli anni ‘70 con aria di festa e trasgressione, prepara il pubblico a ricevere come in un’iniziazione collettiva una voce nuda e temeraria: il canto affilato che Patrizia Laquidara spinge fin dentro ai cuori con il suo ipnotico racconto in musica e parole.

Informazioni: Abusuan Associazione Culturale. Telefono: 080.222.33.28 – 366.339.70.36. Email: info@bariinjazz.it. Sito: www.bariinjazz.it. Facebook e Instagram: BariInJazz.