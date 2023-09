Raf si esibisce a Francavilla Fontana: concerto gratuito in piazza

La New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana annuncia un grande evento gratuito che si svolgerà nella Città degli Imperiali, in chiusura delle festività patronali. Dopo il successo ottenuto nello scorso agosto con i Tiromancino, in piazza Giovanni XXIII, venerdì 15 settembre, alle ore 21.30, arriverà un mito della musica italiana: Raf.

Dopo aver pubblicato il libro La mia casa (Mondadori), il cantautore è in rotazione radiofonica con il singolo “80 voglia di te”, che lo sta accompagnando nei live della stagione estiva che toccherà il 15 settembre anche Francavilla Fontana. "80 Voglia di te" è un concentrato di musica pop che attraversa generazioni e che Raf racconta con queste parole: «Gli anni ottanta non sono soltanto qualcosa che resta in un passato nostalgico ma le novità di quel decennio ancora oggi fanno tendenza. I rifermenti espliciti nel titolo, il linguaggio e le sonorità di “80 voglia di te” sono un omaggio alla leggerezza di quegli anni memorabili che cambiarono il mondo».

In pista per l’estate 2023 torna la musica di Raf, leggenda del pop italiano di ispirazione internazionale. 80 voglia di te, tra i riflessi di una strobosfera e le casse a volume alto, segue la scia della retromania di una cultura che ha cambiato la società, del decennio dell’effimero che resta in voga, sempre e nonostante tutto, diventando un trend.

Il singolo sarà incluso nel nuovo disco del cantautore, in uscita nelle prossime settimane, dal titolo “La mia casa”, molto più di un album; come spiega Raffaele Riefoli: «La mia Casa è un concept, un libro, una canzone e un tour. La mia casa è fatta di viaggi, di strada, di musica, di poesia, di concerti, di palchi; di persone che incontro. Ci sarà spazio per nuove sonorità, brani inediti, per il divertimento e soprattutto per nuove emozioni».

Parallelamente all’attività live e in studio, Raf condivide con il pubblico il suo mondo e riavvolge i nastri della sua vita circondata da musica, scambi di amore, fatta da incontri, fotografie, sipari, nel nuovo libro scritto a quattro mani con il poeta e drammaturgo Cosimo Damiano Damato dal titolo “La mia casa”, uscito il 9 maggio per Mondadori: il cantautore si racconta in una sorta di diario intimo, grazie alla complicità drammaturgica di Damato, affidando i suoi pensieri, gli aneddoti e le visioni ad una storia di formazione che si fa prosa.