Il concerto dei Punti di Svista a "Piazza Operaia"

Una eccezionale serata vi aspetta venerdì 24 marzo alle 21:00 da “Piazza Operaia”, in piazza Bartolo Longo a Latiano. Protagonisti dello spettacolo I Punti di Svista, la band che abbraccia tutta la musica italiana, sconvolgendola ai dettami della goliardia musicale, contaminando tutti i brani più ascoltati e conosciuti di sempre.

Si parte dagli anni '60 passando per gli anni '70 ed '80, sorvolando gli anni '90, per approdare alle "hit" contemporanee rivisitate e riarrangiate in un'ottica personale, per divertire ma soprattutto far cantare e ballare tutti quanti, senza distinzione d'età. La buona musica, l'allegria, il divertimento della Band pugliese, sarà la giusta colonna sonora di una serata tutta da gustare, con le ottime specialità selezionate per l'evento da Piazza Operaia.