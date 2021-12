“Natale insieme”: concerto online della Rete Orpheus

Mercoledì 22 dicembre alle ore 18 si terrà, in diretta streaming, il concerto online della Rete Orpheus, Natale Insieme, presentato dal giornalista Antonio Celeste.Gli studenti delle scuole appartenenti alla Rete si esibiranno in alcune performance musicali, eseguendo canti della tradizion e. Con forza ed entusiasmo le Scuole hanno voluto far sentire la propria presenza anche quest’anno, indirizzando il proprio speciale augurio per le imminenti festività natalizie e condividendo un momento di gioia in un periodo che, purtroppo, ci costringe ancora a mantenere il distanziamento sociale.

Il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano, scuola capofila della Rete, organizzerà, nell’Auditorium del Liceo Classico, la diretta del concerto, che si potrà seguire collegandosi al questo link

Il programma

Liceo Marzolla Leo Simone Durano

Tijuana Samba; Navidad Nuestra

I.C. Bozzano Brindisi

Carol of the Bells

I.C. Casale Brindisi

Se la gente usasse il cuor

I.C Centro Brindisi

Jingle bells

IC Commenda Brindisi

MEDLEY:White Christmas/ Nel blu dipinto di blu

1°I C. "De Amicis-Milizia"- Oria

È la notte di Natale

I.C. "R. De Simone" San Pietro Vernotico

Amazing grace e Ai ninnora

I.C."A. Manzoni-D. Alighieri" Cellino- San Donaci

My favorite time of year; Fermarono i cieli

I.C. "Mazzini" Torre Santa Susanna

Santa Claus is coming to town

IC San Pancrazio Salentino

I will follow Him

I.C. Santa Chiara Brindisi

Feliz Navidad

I.C. Sant’Elia-Commenda Brindisi

Oh happy day in

I.C. polo2 "T. Schipa" TREPUZZI

Le feste di dicembre