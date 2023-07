Festival a Fasano con Mara Venier, Orietta Berti, Jerry Calà, Fausto Leali e Bobby Solo

Parte da Fasano la prima edizione del “Festival - i migliori anni” per ripercorrere insieme la storia della musica italiana. L’evento ideato e promosso dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, in collaborazione con Giovanni Giglio dello Studio Catino & Giglio di Roma, sarà condotto da Mara Venier e si svolgerà il prossimo 9 luglio alle ore 21 nella meravigliosa cornice di piazza Ciaia.



I protagonisti della kermesse saranno Orietta Berti, Jerry Calà, Fausto Leali, Michele, Bobby Solo e Maurizio Vandelli che, con il loro grandi successi, ripercorreranno i migliori anni della musica italiana e ritireranno, proprio a Fasano, il premio alla carriera. Non mancheranno anche successi attuali che stanno già scalando le classifiche di questa fantastica estate 2023.



“L’idea – promette Laura De Mola – era quella di regalare ai fasanesi una serata di divertimento e spensieratezza, un tuffo nel passato di quegli anni che hanno fatto sognare intere generazioni. Ringrazio Mara Venier perché quando le ho chiesto di farci questo regalo non ha esitato ed ha abbracciato il progetto con entusiasmo, il suo staff e gli autori che contribuiscono alla realizzazione dell’evento. Ringrazio tutti gli ospiti che calcheranno il palco della nostra meravigliosa piazza e tutti coloro che, ancora in queste ore si stanno prodigando per l’ottima riuscita dell’evento, la Regione Puglia ed il Comune di Fasano per aver patrocinato la kermesse e tutte le aziende che hanno inteso sostenere il progetto”.



L’ingresso all’evento sarà gratuito, fino al raggiungimento massimo della capienza posti così come previsto dalle normative vigenti in tema di pubblico spettacolo in un luogo come piazza Ciaia, e ci si potrà prenotare utilizzando i seguenti canali: Tel. 080 567 2761 (dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie 9/13 – 17/20); iscrizione online tramite il link https://ldmcommunication.com/ dove sarà possibile compilare il format nella home page del sito