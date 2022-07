Gli Audio 2 e Pupo a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Nell'ambito del cartellone estivo "RipartiAmo a Villa Castelli -Estate 2022", il Comune di Villa Castelli (Br) propone il concerto degli "Audio 2 European Tour" che si terrà in Piazza Municipio il 30 Luglio alle 20:30.

Inoltre, propone per la giornata del 5 Agosto a partire dalle ore 21:30, "Pupo 40 anni Su di Noi - World Tour ". Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.

Gli Audio 2, al secolo Giovanni Donzelli (Napoli, 28 maggio 1961) e Vincenzo Leomporro (Napoli, 22 luglio 1961) sono una coppia molto affiatata di amici. Alla stima in campo personale si affianca una forte intesa in campo artistico, che li ha portati a fare musica insieme già diversi anni prima del debutto ufficiale. Il loro amore per la musica è grande, e nascono giochi tra parole e note di splendide melodie che catturano l’attenzione della “voce” italiana: Mina, infatti, sceglie di lanciare il suo Sorelle Lumière cantando“Neve”, scelto come brano traino del cd, e alla voce autori si legge: G. Donzelli/V. Leomporro. L’anno successivo esce Lochness, sempre di Mina, e la “voce” fa sue altre due perle del repertorio degli AUDIO 2, “Si che non sei tu” e “Raso”. A questo punto Massimiliano Pani, figlio e produttore di Mina, decide di compiere il grande Passo e di lanciare sul mercato discografico questi due artisti, con il nome Audio 2.

Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, è un cantautore e conduttore televisivo italiano.

La sua carriera di cantautore dura da molti anni, a partire dal 1975: Pupo ha venduto oltre venti milioni di dischi e vinto 11 dischi d'oro. Il suo disco di esordio è il singolo Ti scriverò. Il suo primo album risale invece al 1976 e si intitola Come sei bella. Coglie il grande successo nel 1979 prima con Ciao e quindi con Gelato al cioccolato, scritta da Cristiano Malgioglio. Non solo autore dei suoi testi, Pupo ha scritto canzoni anche per altri, come, ad esempio, Sarà perché ti amo, cantata dai Ricchi e Poveri. Molte sue canzoni sono state tradotte in tedesco, francese, inglese, spagnolo, si è esibito in tutto il mondo.