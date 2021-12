A Casa Carbotti la personale di pittura di Cosimo Di Dio

SAN VITO DEI NORMANNI - Sarà inaugurata giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 18.30, nella centrale Casa Carbotti di Corso Leonardo Leo la personale di pittura di Cosimo Di Dio, patrocinata dal Comune di San Vito dei Normanni ed in collaborazione con l’Associazione socioculturale “RicreAzione”.

“San vito a colori”: questo il titolo della mostra che rappresenta una immersione nei luoghi, nei costumi, nell’identità della città normanna e non solo. Dalla fontana, simbolo dei ritmi di vita passati, alla piazza gremita che annulla ogni solitudine, alle partite a carte e a biliardo tra amici al bar. Il tutto con accenni al nostro tempo e con l’ausilio della vivace fantasia dell’artista.

Pennellate d’affetto per la propria terra. E’ con questo spirito che Cosimo Di Dio, da sempre appassionato di pittura, immagina Dante Alighieri “dietro alla Chiesa Madre” che attende impaziente l’amico cui ha dato appuntamento, Lanza del Vasto col sole del nostro centro cittadino che illumina il suo sorriso sereno e ancora Leonardo Leo nella piazza a lui intitolata. In diversi altri dipinti vecchie tradizioni riprendono forma attraverso cromie e personaggi che caratterizzano il suo stile.

“San Vito a colori è per me un auspicio, è come io vorrei vedere la mia città nel futuro e come spero ognuno di noi possa guardare alla vita: con tutte le sfumature che la rendono meravigliosa e arginando per qualche istante le ombre che, seppur parte del tutto, hanno occupato troppo spazio nelle nostre esistenze degli ultimi anni. Un salto nella gioia e nella bellezza delle forme paesaggistiche e architettoniche che appartengono a questo angolo di mondo – dice Di Dio - Ringrazio l’Amministrazione comunale per la collaborazione e invito tutti quanti avranno il piacere a visitare la mia esposizione”.

La mostra sarà visitabile fino al 19 dicembre, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 20.00. L’ingresso è libero previa esibizione del green pass. L’iniziativa è parte del calendario degli eventi natalizi predisposto dall’Amministrazione comunale.