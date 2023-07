A “LibriAmo…tra gli ulivi” torna il magistrato Nicola Gratteri

FASANO – Si terrà giovedì 27 luglio, presso Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, alle ore 19.00, il quinto appuntamento della rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi!”, promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e organizzata dal locale Mondadori Point.



Torna a Fasano il magistrato Nicola Gratteri, che già lo scorso anno regalò una lezione di legalità e giustizia al pubblico presente. Quest’anno, il magistrato torna con la sua ultima opera “Fuori dai confini”, Mondadori editore, scritta a quattro mani con Antonio Nicaso. Presenterà la serata e dialogherà con l’autore Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani. Per info e prenotazioni contattare tramite mail mondadorifasano@gmail.com o chiamare al numero 080 567 2761. Ingresso libero.



Di seguito la sinossi del libro.



“Per la 'ndrangheta una guerra e una pandemia sono nuove opportunità di business. Il conflitto in Ucraina, per esempio, è una tavola imbandita dove non manca nulla: armi, edilizia, traffico di esseri umani, mercato nero e fondi europei. Una ghiotta opportunità che segue la lunga stagione del Covid-19, durante la quale la mafia calabrese si è prodigata in azioni «filantropiche» a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà, innescando un meccanismo di dipendenza da sfruttare a tempo debito. In questo nuovo libro Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ci svelano i territori in cui la presenza della ?ndrangheta è più forte, mostrandoci come essa si premuri di rimanere al passo coi tempi.”