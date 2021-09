Al via Caelium Classica Contemporanea Festival

CEGLIE MESSAPICA - Si terrà lunedì 13 settembre, alle ore 19.30, presso il giardino del Maac, il Museo d'archeologia e arte contemporanea di Ceglie Messapica, in via E. De Nicola, la conferenza stampa di presentazione del Caelium Classica Contemporanea Festival - Musica del '900 e contemporanea, ideato dall'associazione Caelium, guidata dal Maestro Massimo Gianfreda.

La manifestazione, alla prima edizione, costituisce uno dei progetti vetrina della Regione Puglia, e si svilupperà in 15 eventi dal 15 al 30 settembre 2021. Nel corso del programma, oltre alla musica, assoluta protagonista, ci sarà spazio anche per momenti poetici e di cultura generale. Attesi autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale e giovani promesse già emersi all'attenzione della critica. Gli eventi del Festival, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dai comuni di Ceglie Messapica e Ostuni, si svolgeranno in diversi luoghi delle due città.

All’incontro con la stampa interverranno il direttore artistico del Festival Massimo Gianfreda, il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, l'assessore alla cultura del comune di Ceglie Messapica Antonello Laveneziana ed i membri di Caelium e C.R.A.L.T.