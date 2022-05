Brindisi e le Antiche Strade: Continua la rassegna “Pagine Erranti” in occasione del Maggio dei libri

BRINDISI - Continua, nel mese di maggio, la Rassegna "Pagine Erranti" organizzata dall'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, che grazie al programma "Riusa Brindisi" ha sede presso l'Ex Convento delle Scuole Pie, In Via Giovanni Tarantini 35, un importante bene monumentale del 1600, diventato centro promotore di Cultura ed Arte con vari appuntamenti ed attività aperti alla cittadinanza.

In occasione del "Maggio dei Libri" organizzato a livello nazionale con il "Centro per il Libro e la Lettura" e Ministero della Cultura, l'A.p.s. promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio, in particolare con la Società di Storia patria per la Puglia, sez. di Brindisi, la History Digital Library, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge cinque speciali appuntamenti con la Cultura e la Letteratura:

- Giovedì 5 maggio è stato presentato “Elementum" di Mario Capriotti, Presso la Casa del Turista, Lungomare Regina Margherita 44

- Giovedì 12 maggio è stata la volta di "Boamondus" di Dario Stomati, Editore Schena, Presso la Casa del Turista, Lungomare Regina Margherita 44

- Venerdì 20 maggio, alle ore 18:00 presenteremo “L'Accademia degli Erranti. Lo Studioso ed il Santo - La Storia di Annibale De Leo e San Pompilio Maria Pirotti", presso l'Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

- Venerdì 27 maggio, alle ore 18:00 continueremo con "La Stanza Rossa" di Giovanna Politi, presso l'Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

- Martedì 31 maggio, alle ore 18:00 concluderemo la nostra rassegna con "L'Accademia degli Erranti: Il Cartografo e lo Scienziato - La Storia di Benedetto Marzolla e Teodoro Monticelli”, presso l'Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

Gradita prenotazione whatsapp al 3881130368 o mail: br.antichestrade@gmail.com

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti

Ex Convento delle Scuole Pie