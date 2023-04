Brindisi e le Antiche Strade per Il Maggio dei Libri 2023

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Continua la Rassegna "Pagine Erranti", giunta alla terza edizione e organizzata dall'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nell'ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, una delle Case di Quartiere della città che grazie al programma "Riusa Brindisi" ha sede presso l'Ex Convento delle Scuole Pie, In Via Giovanni Tarantini 35, un importante bene monumentale del XVII secolo, diventato centro promotore di Cultura ed Arte con vari appuntamenti aperti alla cittadinanza.

In occasione del "Maggio dei Libri" organizzato a livello nazionale con il "Centro per il Libro e la Lettura" e Ministero della Cultura, l'A.p.s. promuove in collaborazione con varie realtà del territorio, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge cinque speciali appuntamenti con la Cultura e la Letteratura:

- Venerdì 28 aprile, ore 18:30, LA FURIA DEGLI UOMINI, di Ezio Gavazzeni, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Con il coinvolgimento delle autorità civili e del mondo della scuola e dell’associazionismo;

- Venerdì 5 maggio, ore 18:00, OLEOTURISMO, di Dario Stefàno, presso la Terrazza dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Con il coinvolgimento dei rappresentanti di categoria e produttori;

- Venerdì 12 maggio, ore 17:00, SAN LORENZO DA BRINDISI E LA SPIRITUALITA' CRISTIANA, di Giacomo Carito e altri - Società di Storia Patria per la Puglia, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Con il coinvolgimento di studiosi ed esperti della materia;

- Venerdì 19 maggio, ore 18:30, STORIE DI UN PEDONAUTA PUGLIESE, di Claudio Barile, presso la Terrazza dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Con il coinvolgimento di camminatori ed esperti del settore.

- Mercoledì 31 maggio, ore 18.30, LE PAGINE DELLA MI?A VITA, letture ad alta voce dei brani dei propri libri che ci hanno colpito, Presso la Terrazza dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). Con il coinvolgimento degli studenti delle scuole coinvolte nei PCTO attivati nel corso dell’anno.

Agli studenti che lo richiederanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli appuntamenti, tutti presso l’Accademia degli Erranti, nell’Ex Convento delle Scuole Pie, potrebbero subire delle modifiche di location, Terrazza o Sala Conferenze, in base alle condizioni climatiche.

Gradita prenotazione whatsapp al 3881130368 o mail: br.antichestrade@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi per una boccata di cultura e letteratura!

A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie