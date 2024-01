Cicci Quartet live tour, venerdì 5 gennaio il concerto gratuito in piazza Orsini a Mesagne

MESAGNE - Torna il rock a Mesagne e l’appuntamento diventa imperdibile: a partire dalle ore 21 di venerdì 5 dicembre, vigilia dell’Epifania, il Cicci Quartet si esibirà in piazza Orsini del Balzo mettendo a segno un altro atteso concerto del nuovo tour. La band sta riscuotendo un enorme successo in Italia con un calendario di 60 date partito come indoor e in corso d’opera riadattato per le piazze estive.

Lo spettacolo propone un repertorio che spazia da pezzi blues, fusion, prog, fino ad autentiche chicche del repertorio di Ivan Graziani e Steve Rogers Band, riarrangiate in chiave attuale, e a pezzi di Clapton e Beck.

Il magnifico quartetto è composto da Cristian “Cicci” Bagnoli, il talentuoso chitarrista parte delle band di Zucchero, Gallo Team e Gheri; Marco Dirani - che ha lavorato con Tozzi, Ron, Annalisa, Cocciante - al basso; alle tastiere Mecco Guidi, il musicista che vanta collaborazioni con Gualazzi, Cremonini, Bosso, James Thompson; Tommy Graziani, figlio d’arte dell’immenso Ivan, alla batteria.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale 2023 a Mesagne”.