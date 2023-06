Concorso canoro per artisti emergenti con Anna Falchi e Marco Ferradini

Prezzo non disponibile

FASANO – Si svolgerà venerdì 16 giugno alle ore 21, all’interno della cornice di piazza Ciaia e del programma dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città, la nuova edizione di “Musichiamo – Concorso canoro per artisti emergenti”.

L’evento, che sarà condotto da Anna Falchi, vede la direzione artistica di Mariateresa Maggi e Teresa Cecere, con una giuria d’eccezione formata da: Marco Ferradini, Ciro Greco, Martino Palmitessa e Aquilino De Luca. Sarà proprio il noto cantautore Marco Ferradini, al termine della serata che vedrà l’esibizione degli artisti emergenti iscritti al concorso, a chiudere l’evento con un suo breve live-show. Nella giuria sarà ospite il cantautore Marco Ferradini, che si esibirà a fine serata in un breve live-show. Laura De Mola: “Ringrazio tutti, supportiamo gli artisti emergenti”

La manifestazione, fortemente voluta dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e promossa da GoFasano e LDM Services&Communication, offrirà il meraviglioso palcoscenico della festa patronale fasanese a voci ed artisti che intenderanno esibirsi pubblicamente in piazza Ciaia (previa iscrizione contattando le direttrici artistiche del concorso) per regalare a Fasano ed ai fasanesi alcune ore di buona musica.

“Ringrazio tutti coloro che si sono già iscritti al concorso – afferma Laura De Mola – e gli ospiti per aver accettato il mio invito. Dare ai giovani e meno giovani artisti emergenti la possibilità di esibirsi in piazza Ciaia, nella bella cornice della nostra festa patronale, significa dar loro la possibilità di farsi conoscere e di testare il loro talento dinanzi ad una giuria d’eccezione. Sarà una serata di festa, musica e, ne sono convinta, divertimento per tutti”.