Corsi per creativi in modalità online o in presenza

MESAGNE - Quando in alcuni momenti la realtà supera la fantasia, la creatività diventa un modo per esorcizzare le paure, una compagna silenziosa e un antidoto per sopravvivere all’incredibile e, perché no, anche un modo per realizzare un sogno nel cassetto. Per questa ragione, anche in questo momento difficile, Cine Script propone a novembre i suoi corsi rivolti ai creativi di ogni età, in modalità on line oppure in presenza, nel rispetto delle normative anti-covid, a Mesagne presso Cabiria in piazza Orsini del Balzo 9 e a San Donaci, in via Mesagne, nelle officine creative sede di Donakè.

Si tratta di quattro laboratori: scrittura creativa con Anna Rita Pinto; dizione e lettura scenica con Alessandra Mandese e Teatro di narrazione con Fabrizio Saccomanno, dove i partecipanti, suddivisi in classi da massimo 12 partecipanti, potranno confrontarsi in un clima informale e sperimentarsi nell’arte della scrittura e della narrazione grazie ai laboratori teorico-pratici che avranno una durata di circa tre mesi con incontri a cadenza settimanale. Il workshop di teatro di narrazione con Fabrizio Saccomanno avrà invece luogo a Mesagne la sera di venerdì 13 novembre, il pomeriggio di sabato 14 e tutta domenica 15.

Per chi formalizzerà la propria iscrizione ai laboratori on line e a quelli in presenza entro il 31 ottobre, sono previsti dei bonus sconto sui corsi.

Per info e appuntamenti è obbligatoria la prenotazione via WhatsApp al numero 327 4237720 o via mail a infocorsi@cinescript.it indicando nome, cognome, numero di telefono e laboratori e città d’interesse.