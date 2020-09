"Entrare" in una macchina fotografica, la performance del francavillese Gabriele Fanelli

SAN VITO DEI NORMANNI – Tex, il teatro dell'ExFadda, dà spazio agli artisti pugliesi under 35, con un bando dedicato a loro. Sono stati selezionati tre progetti che prevedono una tre-giorni di full immersion per i più piccoli nelle “residenze artistiche” preparate e realizzate dai vincitori. Infatti, l'evento è organizzato da “La Chimera”, una scuola d'arte contemporanea per bambini e bambine con sede a San Vito dei Normanni. Tra i tre vincitori della call c'è Gabriele Fanelli, fotografo 34enne di Francavilla Fontana (nella foto in alto). Gli altri sono Anna Dormio, un'artista visuale 26enne di Monopoli, e Giuseppe Abate, pittore e performer di Valenzano, di 33 anni. Il bando si chiama “Call per artisti pugliesi under 35”.

Il progetto

Il bando è stato finanziato dal progetto Funder35, promosso dalla Fondazione Cariplo, e darà la possibilità agli artisti vincitori di esprimersi per tre giorni insieme ai bambini de “La Chimera”. Le residenze artistiche saranno realizzate a novembre, dicembre 2020 e marzo 2021. E' “un'occasione importante, abbiamo deciso di dare spazio e di valorizzare il lavoro dei giovani artisti emergenti – dichiara la direttrice de “La Chimera” Angela D'Urso (nella foto in basso) – Abbiamo aperto alle performance, che si svolgeranno all'interno del teatro Tex di San Vito”.

Tex è nato grazie alla partecipazione al bando Culturability 2018, promosso dalla Fondazione Unipolis. E' un teatro progettato e gestito dalla comunità locale, “il primo nel Sud Italia”, come recita la pagina Facebook ufficiale. E' il teatro dell'ExFadda, un luogo pubblico per l'aggregazione, la creatività e l'innovazione sociale, sorto a San Vito all'interno di uno stabilimento enologico abbandonato sulla via per Brindisi. Lo spazio del teatro è di recente realizzazione, non è stato ancora inaugurato a causa dell'emergenza Covid. Ma che cosa è precisamente una “residenza artistica”? Non esiste una definizione definitiva, ma di fatto gli artisti organizzeranno una serie di giornate con i più piccoli coinvolgendoli in laboratori e nelle realizzazione di attività o performance dedicate alle varie arti.

Gabriele, il fotografo

Il suo studio di fotografia si trova a Francavilla Fontana, la città dove è cresciuto e si è diplomato. Gabriele Fanelli, terminato il liceo classico “Vincenzo Lilla” ha studiato Filosofia, si è laureato e ha abbracciato la professione che più gli dà soddisfazione. All'interno del suo “Studio Lampo” pensa e sviluppa le sue foto. Collabora con il magazine francavillese Petrolio e ad aprile, durante il lockdown, alcuni suoi scatti sulla quarantena sono stati pubblicati dalla prestigiosa rivista Vogue. Adesso ha partecipato a questo progetto ed è stato selezionato. In che consiste la sua performance? “Il primo giorno – spiega Gabriele – rifletterò con i bambini sul meccanismo base della fotografia, ovvero la camera ottica. Tutti i dispositivi fotografici utilizzano lo stesso meccanismo dell'occhio. La luce passa attraverso un foro e l'immagine del mondo esterno viene proiettata all'interno della camera capovolta e specchiata. Bene, realizzerò una camera ottica in cui i bambini entreranno fisicamente, è un'esperienza immersiva. E' come se entrassero in una macchina fotografica”.

Il secondo giorno Gabriele Fanelli e i bambini costruiranno delle camere ottiche portatili, utilizzando anche scatole di scarpe e un pannellino traslucido. Con questo strumento analizzeranno gli spazi circostanti. Infine, il terzo giorno i piccoli partecipanti si alterneranno all'interno della grande camera ottica e saranno fotografi e soggetti degli scatti. Gabriele ha pensato al “Supplemento al dizionario italiano” di Bruno Munari, un libro che tratta della gestualità propria della nostra cultura. I bambini replicheranno quei gesti, “perché dopotutto siamo all'interno di un teatro. E qui, come nella fotografia, il linguaggio non verbale è iconico, quando non c'è la parola scritta è importante”, conclude Gabriele.