Silvano Show e Robertino Clown ospiti ne “La Villa Incantata” di Ostuni

OSTUNI - “La Villa Incantata” di Ostuni saluta l’anno che sta finendo con gli ultimi due appuntamenti imperdibili in cartellone, fra trampoli, giocoleria, equilibrismi e teatro di strada.

Venerdì 29 dicembre, riflettori puntati sulla performance di “Silvano Show”, artista di talento che si muove e interpreta “in altezza”. Da sempre i trampoli affascinano grandi e piccoli, hanno il potere di dare vita a storie fantastiche tenendo il pubblico con gli occhi puntati all’insù, realizzando narrazioni che rievocano atmosfere di un altro mondo fantastico.

Sabato 30 dicembre, invece, è la volta dello spettacolo di “Robertino Clown”, poliedrico artista salentino che incanta gli spettatori con l’arte della magia, della giocoleria e del teatro di strada insieme. Il suo numero è un affascinante mix di discipline circensi, dal successo consolidato in tante piazze d’Italia, che nasce dalla tradizione dei saltimbanchi di strada. Il suo personaggio, bizzarro e stravagante, racconterà di avventure eccezionali avvenute in tempi e luoghi indefiniti, quasi magici.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio a partire dalle ore 18.30 nella villa comunale Sandro Pertini di Ostuni, location d’eccezione che ospita la serie di eventi e iniziative de “La Villa Incantata” fino al 7 gennaio. Oltre agli spettacoli, nel grande giardino comunale sono allestite infatti installazioni luminose e mercatini con stand di prodotti enogastronomici e artigianali, un’opportunità per passeggiare in relax e fare shopping di prodotti locali a chilometro zero.

Inserita nella rassegna Estensioni Music & Light Festival 2023, “La Villa Incantata” è realizzata da Idea Show con il sostegno del Comune di Ostuni, di Regione Puglia e PugliaPromozione.