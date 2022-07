Fabio Cavallari a Lab Creation di Mesagne con “E adesso parlo io”

MESAGNE - Appuntamento speciale con il Festival del Libro Emergente, giovedì 21 luglio alle ore 20 a Lab Creation, nel centro storico di centro storico di Mesagne. Il giornalista scrittore Fabio Cavallari presenterà il suo nuovo libro “E adesso parlo io. Monologo liberamente tratto da un ragazzo in «stato vegetativo»”. Dialogherà con l’autore Giuseppe Florio, responsabile delle relazioni esterne e comunicazione istituzionale della Cooperativa Osa.

Dopo quattordici anni di silenzio in «stato vegetativo», Alessandro Pivetta si racconta attraverso la voce di Fabio Cavallari, amico di famiglia, scrittore attento e vicino alla disabilità, alla condizione dei malati terminali e a quanti combattono ogni giorno al loro fianco la battaglia per una vita degna e piena. «Mi chiamo Ale. All'anagrafe Alessandro Pivetta. Abito a Pordenone. Ho trentaquattro anni. Non parlo dalla mattina del 15 agosto 2005. Lo so, è un silenzio prolungato, ma non si tratta di mutismo selettivo e non ho neppure un problema alle corde vocali. È una grana un pochino più complessa. Diciamo di difficile soluzione. È vero non cammino neppure. Non muovo le braccia. Non rido? Beh, questo lo lascio dire a voi. Io ho riso molto in questi anni. Non ve ne siete accorti? Sinceramente è un problema vostro.» Comincia così il monologo di Alessandro. La sua vita è la sua malattia.

Il Festival del Libro Emergente in questa sua seconda edizione sta esplorando generi diversi. L’obiettivo è che sempre più persone si appassionino alla lettura dei libri di autori conosciuti ed emergenti ma molto validi. Perché leggere fa scoprire mondi nuovi e aiuta a rispettare altre culture. "Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo fine ad ogni conflitto." (Paulo Coelho). È lo spettacolo dell’inclusione”, organizzato dalla Coop. Rinascita insieme all’Amministrazione Comunale, proviamo a confonderci un po' tra noi. Il Festival del Libro Emergente gode del Patrocinio della Città di Mesagne ed è inserito nel cartellone estivo “Mesagnestate2022 - lo spettacolo dell’inclusione” organizzato dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Cooperativa Rinascita.