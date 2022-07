Giornata ecologica con raccolta rifiuti in spiaggia e in mare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

TORCHIAROLO - Giornata dedicata all'ecologia, alla cura della spiaggia e al benessere del mare, sabato 23 luglio a partire dalle 8,30 con ritrovo in piazza della Locanda a lido Presepe marina di Torchiarolo. Un momento di sensibilizzazione e condivisione per il rispetto dell’ambiente e del bene pubblico, oltre che di riflessione per i danni causati finora dall’incuria e dal degrado ambientale.

Si potrà, inoltre, provare l'esperienza dell'immersione in acqua con Calypso sea passion oppure in kayak con l' Associazione Il Giunco.

L'azione Cattolica di Torchiarolo e di San Pietro Vernotico alle ore 07:15, nei pressi della spiaggia adiacente alla rotonda di Lido Presepe, pregheranno le Lodi -un momento di riflessione sull'ambiente - presiedute da Don Andrea Gelardo.

È un'iniziativa organizzata da Pro Loco Torchiarolo-Turchellis con WWF Brindisi, in collaborazione con Associazione Protezione Civile Volontari Torchiarolo, Eterea, l’albero della vita, Azione Cattolica Lecce- Torchiarolo- San Pietro Vernotico, Calypso sea passion, Associazione Il Giunco. Main sponsor #Morello S.r.l con il patrocinio del comune di Torchiarolo