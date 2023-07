Hermes: spettacoli al parco rupestre Lama d’antico a Fasano

FASANO - Musica, danza e teatro, 5 spettacoli nella suggestiva cornice del parco rupestre Lama d'antico a Fasano a partire dal 26 Luglio.

E’ la rassegna dedicata alla diffusione dei risultati del progetto Hermes, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Fasano e finanziata dal Programma Interreg V-A Greece Italy 2014 - 2020.

Giulio De Leo, Ill Preso Male e Marco RedShot, Elisa Barucchieri ed Enzo Toma, Luigi D’Elia, Giuseppe Ciciriello alcuni tra i protagonisti della rassegna.

Questo il programma presentato stamane in conferenza stampa alla Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari: Danza: 26.07 “Lazarus” e “Tirana my Rhythm” di Giulio De Leo, Compagnia Menhir

Musica: 31.07 “Next Generation Music Award” concerto dei vincitori del contest musicale “Ill Preso Male e Marco Redshot. Guest: GEA e Dionaea;

Prosa: 03.08 “La Luna e i Falò” tratto da Cesare Pavese, di Luigi D’Elia, Compagnia INTI;

Teatro - Danza: 09.08 “Antigone - Opera Rock” Regia di Enzo Toma, Coreografie di Elisa Barucchieri;

Prosa: 23.08 “Città” tratto da Italo Calvino, di e con Giuseppe Ciciriello, con Kyotolp

Il progetto Hermes è iniziato con una ricerca dedicata alle principali forme di animazione territoriale attraverso lo strumento della narrazione. A seguito della ricerca, sono stati individuati alcuni artisti a cui è stata affidata la realizzazione di una serie di laboratori teatrali, di musica e di danza aperti a studenti di tutti gli ordini scolastici del territorio del Comune di Fasano, capofila del progetto, con l’obiettivo di rafforzare e far emergere la propria identità culturale.

Con l’avvio della seconda fase (di “increase”) del progetto Hermes, i soggetti partecipanti sono stati invitati a portare a capitalizzazione i risultati della precedente fase, ovvero, ad ottenere risultati che permanessero nel tempo oltre la conclusione del progetto e che portassero al territorio un valore aggiunto in termini di promozione e di sviluppo.

"Il Progetto Hermes ha anticipato le politiche comunitarie sul new European Bauhaus” - ha sottolineato Ginafranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato Interreg Grecia-Italia “attraverso la riqualificazione di edifici storici in Italia a Fasano ed in Grecia ad Arta, si sono sviluppate aree dove si incontrano la creatività e lo sviluppo economico. Spazi animati e raccontati attraverso lo strumento della narrazione, laboratori creativi, musicali e della danza che hanno dato al territorio un valore aggiunto in termini di promozione e di crescita”.

“Il progetto Hermes continua a regalarci interessanti opportunità in città, grazie alla rete di collaborazione tra Comune di Fasano, Teatro Pubblico Pugliese e associazioni del territorio” – ha commentato Cinzia Caroli, Assessore alla Cultura del Comune di Fasano, aggiungendo: “dopo un percorso fatto insieme, abbiamo raggiunto un'alchimia perfetta che continua a dare i suoi frutti.

In questa stagione estiva grazie al progetto Hermes e ai fondi del Programma Interreg Grecia - Italia, abbiamo programmato spettacoli teatrali che peraltro saranno allestiti presso il parco rupestre di lama D'Antico che ha visto dei lavori di intervento grazie proprio a questo progetto. Gli spettacoli teatrali di cui i cittadini ed i turisti potranno godere, saranno gratuiti ed inseriti in una magnifica cornice naturale dove alberi secolari, muretti a secco ed una meravigliosa chiesetta risalente al XII SEC. faranno da sfondo agli spettacoli di grande pregio che andranno in scena. I colori, i profumi e i giochi di luce faranno il resto creando un'atmosfera accogliente e tipica del comune paesaggio mediterraneo che condividiamo con gli amici greci”.

“Avere una netta ed evidente consapevolezza della propria identità culturale è un assioma imprescindibile per una vita basata su scelte consapevoli ed autonome. I laboratori hanno lavorato su questo ed il feedback è stato la realizzazione di cinque spettacoli/concerti con una matrice identitaria forte, raffinata pugliese, che hanno già iniziato a promuovere la nostra cultura in Italia ed all’estero” – ha detto Lino Manosperta, responsabile ufficio progetti speciali del TPP.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21:00 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info Whatsapp: +393356074823.