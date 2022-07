“Il codice del volo” al piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni

Prezzo non disponibile

OSTUNI - Giovedì 28 luglio alle 21 il piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni ospiterà “Il codice del volo” dagli studi , i disegni, gli scritti, gli appunti di Leonardo Da Vinci. Uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio.

"Quando avrete imparato a volare camminerete sulla terra guardando il cielo perché è lì che siete stati ed è lì che vorrete tornare." (Leonardo da Vinci) Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare.

Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporci. “Leonardo mi ha insegnato a non aver paura di volare. Tutto è sempre sotto i nostri occhi, domande e risposte. E’ il pensiero che genera la materia, non la materia che genera il pensiero.” (Flavio Albanese)

Impianto scenico Flavio Albanese

Disegno luci Valerio Varresi

Assistente alla regia Vincenzo Lesci

Foto di copertina Attilio Marasco

