“La furia degli uomini” di Ezio Gavazzeni per Maggio dei libri

BRINDISI - Riprendono gli appuntamenti con la lettura presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie. Anche quest’anno, l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore, propone alla cittadinanza un vario calendario d’incontri, con “Pagine Erranti” affrontando varie tematiche in collaborazione con associazioni, istituzioni e organizzazioni del territorio.

La rassegna, giunta alla terza edizione, ha riscosso nelle edizioni precedenti un ottimo successo e le proposte per il 2023 sapranno incontrare il piacere del pubblico che con assiduità ha animato la Sala Conferenze, la Terrazza o il Chiostro dell’importante bene monumentale, divenuto sempre più punto di riferimento per il mondo della cultura.

La prima presentazione del calendario proposto per il Maggio dei libri 2023, si terrà venerdì, 28 aprile ore 18:30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, nell’Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano), dove verrà presentato il libro dal titolo "La Furia degli uomini" di Ezio Gavazzeni, edito da Ugo Mursia Editore, con l’introduzione di Salvatore Borsellino, che in merito al libro, ha dichiarato: “È la ricostruzione più completa dei fatti del ’92 che abbia mai letto”.

IL LIBRO: Natale 1991, in un casolare fuori Enna, durante un vertice di Cosa Nostra, viene decisa la stagione delle stragi del 1992, che si concretizzerà negli omicidi di Salvo Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'agente dei Servizi segreti Francesco Mauri cercherà di far luce su quella lunga serie di omicidi e di attentati di stampo mafioso che ha segnato la storia del nostro Paese: dall'assassinio del giudice Antonino Scopelliti fino al momento della sparizione dell'agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino, pochi minuti dopo l'esplosione in cui perse la vita con gran parte della sua scorta. Un romanzo avvincente in cui le stragi del 1992, soprattutto quella di via D'Amelio, sono rivisitate minuziosamente in tutta la loro genesi, con riferimenti a vicende e a personaggi di quel periodo.

L'AUTORE: Ezio Gavazzeni(Milano, 1959) vive e lavora nel capoluogo lombardo. Conduce da anni corsi di scrittura e ha ottenuto importanti e prestigiosi premi letterari. È autore di romanzi thriller: Big Muff, Corpi di confine e, con un proprio personaggio seriale, Motel 309, Il tempo non dimentica, Rosso Notte e Garzaia della Roggia Torbida. Si cimenta con il pulp ne La danza dell’avvoltoio.

Dialogherà con l'autore: Raffaella Argentieri, Vicepresidente Nazionale della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

Previsti interventi della società civile e delle autorità.

Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’”Accademia degli Erranti”, programma "Riusa Brindisi - Case di Quartiere" e Statio Peregrinorum. Promosso e Patrocinato dal Ministero della Cultura e Centro per il Libro e la Lettura, insieme a Brindisi città che legge, in collaborazione con Libera Brindisi, Polo Messapia e Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti - Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie