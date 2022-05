“La musica fa crescere i pomodori”: lo spettacolo musicale di Peppe Vessicchio a Mesagne

MESAGNE - L'appuntamento chiude il programma della Stagione di Prosa promossa dall’Amministrazione Comunale di Mesagne in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

Mozart aiuta i pomodori a crescere meglio. Beethoven non tanto. E i Beatles fanno bene a melanzane e zucchine. Parola del noto musicista e arrangiatore, che lontano dai riflettori si dedica allo studio delle relazioni tra la musica e la crescita delle piante.

“La musica fa crescere i pomodori” è ispirato all’omonimo saggio nel quale il famoso direttore d’orchestra ripercorre la propria vita all’insegna della musica, esplorando il connubio tra armonia e natura: la scoperta della musica davanti alla porta (chiusa) della cameretta del fratello maggiore; i primi concerti ai matrimoni con il professore di latino; il cabaret con i Trettré nella Napoli fervida degli anni Settanta, quella della Smorfia di Massimo Troisi, quando ancora era uno studente di architettura. E poi l'incontro con Gino Paoli, il primo Sanremo nel 1986 sotto la neve con Zucchero, il "pronti-partenza-via" con Elio e le Storie Tese dieci anni dopo, la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, l'hashtag diventato virale nei giorni del Festival 2016, #usciteVessicchio e molto altro ancora.

Dal giorno in cui una goccia d'olio si stacca da una pizza mangiata fortunosamente in macchina e cade beffarda sui suoi pantaloni, Peppe Vessicchio ha iniziato a domandarsi se la musica fosse tutta lì. O se piuttosto non fosse giunto il momento di capire fino a che punto può arrivare il suo potere benefico; per verificare se, considerato che le mucche del Wisconsin producono più latte ascoltando Mozart, tutti gli organismi viventi reagiscono positivamente quando gli armonici si combinano in modo naturale.

