“Le radici nell’acqua” di Vincenza Lorusso, presentazione alla Casa di Quartiere

BRINDISI - Sabato 2 marzo alle ore 18:30, presso la Sala della Casa di Quartiere Minimus, in via Bastioni San Giorgio 64, all'interno del Bastione Carlo V (Porta Mesagne) , sarà presentato il libro "Le radici nell'acqua", di Alessandra Lorusso.

L'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' Accademia degli Erranti , programma Riusa Brindisi - Case di Quartiere, propone un nuovo appuntamento della rassegna Pagine Erranti in collaborazione con Brindisi città che legge e la Casa di Quartiere Minimus, gestita da WWF Brindisi.

Il Libro: Da bambina, Vincenza sogna di lavorare come medico nei Paesi in Via di Sviluppo per curare i più poveri, gli ultimi della Terra. Il sogno diventa realtà e appena laureata parte senza temere ostacoli, carica di una passione e una dedizione così forti che nemmeno un attentato che ha rischiato di strapparle la vita a ventisette anni, in Guatemala, frena la sua coraggiosa determinazione. Dall’infanzia pugliese in una famiglia profondamente legata alla terra e alle tradizioni, spicca il volo con coraggio e si ritrova in Angola, Tanzania, Mozambico, Uganda, Brasile, sempre insieme alla sua piccola Emily. Emozioni, soddisfazioni, amori, ma anche inevitabili cadute, fallimenti e sofferenze di una vita senza radici, il tutto impreziosito da un pizzico di ironia che rivela la tridimensionalità di una donna forte e fragile, sempre straordinariamente umana, indiscutibilmente unica.

Biografia autrice: Nata in Puglia nel 1967, si laurea e specializza in Malattie Infettive a Siena e management sanitario a Roma. Lavora per circa venti anni in diversi paesi dell’Africa Sub-Sahariana e del Sud America dove si occupa di lebbra, tubercolosi, malaria, malnutrizione infantile. In Italia si specializza e lavora nell’ambito della Medicina delle Migrazioni. Ha collaborato con organizzazioni quali Medici con l’Africa – Cuamm, AIFO, Damien Foundation Belgio, Emergency, Croce Rossa Italiana.

Dialogherà con l'autore: Antonio Portolano, giornalista.

Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.