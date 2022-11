Le vie di San Martino: evento a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 11 novembre dalle 18 Francavilla Fontana omaggerà l’arrivo del vino nuovo con le vie di San Martino, un ricco percorso enogastronomico tra le strade e i vicoli della Città degli Imperiali con tanta musica popolare e artisti di strada.

I grandi protagonisti della serata saranno bar, ristoranti, pizzerie, bracerie, fast food e vinerie che per una sera metteranno da parte i consueti menu per preparare dei prelibati piatti dal sapore autunnale, anche declinati in street food, associati ad una accurata selezione di vini.

I puristi dell’autunno troveranno in piazza Dante la Pro Loco con le caldarroste e del buon vino novello. In via Roma sarà possibile fare un tuffo nella storia dell’automobile con l’esposizione a cura del Club degli Alfisti Gruppo Alfa Romeo Sport Francavilla.

Tra una degustazione e l’altra si potrà ascoltare tanta musica popolare con i concerti itineranti a cura dei gruppi Senature, Pizzica Pizzica Ensemble e Scarcagnule Ensemble. In Corso Umberto I è in programma un omaggio a Ligabue con la tribute band Radiofreccia, mentre in Piazza Giovanni XXIII arriverà il Circolo Mandolinistico in punta di plettro. La chiusura degli eventi musicali sarà in piazza Umberto I con la Grande Ronda Finale e il concerto di Jazzabanna.

In tutte le vie e le piazze del centro storico si susseguiranno spettacoli di artisti di strada che incanteranno con magie e abilità grandi e bambini.

Spazio anche alle tradizioni rivolte a più piccoli in via San Salvatore con “I cunti alla fracera” a cura delle Radici e Le Ali Arciragazzi e alla sicurezza stradale in via Roma con una attività della Croce Rossa Italiana.

Dalle 20.00 in Piazza Dante apertura dell’area foto a cura dell’Associazione Occhio Fotografico.

L’iniziativa è a cura della Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il DUC “Città degli Imperiali”.

“Le vie di San Martino – spiegano le Assessore Anna Tagliente e Maria Angelotti – è una festa che celebra le nostre radici contadine con il vino nuovo e la cultura popolare. Quest’anno insieme alla Pro Loco proponiamo un viaggio tra le vie del centro tra sapori, suoni e tante sorprese. Ringraziamo i locali che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento.”

Hanno aderito all’iniziativa: Tabaccheria dell'Orologio, 18 metriquadri, Caffe Centrale, Only Beer, Suite 77, Giba Caffè, Mordi e fuggi, La bottega del pizzaiolo, Vinile caffè, Prince Gastro Pub, Bracito, Pizzeria Napulè, Arco Olimpio, Melileo, Vineria n1, Pizzeria Queen's, La mandorla riccia, Tabaccheria da Oronzo, Antica tabaccheria Mastromarino dal 1913, Vista Duomo, Non solo pomodoro e Il Pasticcino.