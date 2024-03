“Lei” di Flavia Pankiewicz per la giornata internazionale delle donne

BRINDISI – In occasione della giornata internazionale delle donne, venerdì 8 marzo alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 - Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano) , dove a cura dell'ente gestore, avremo il piacere di presentare il libro "LEI", di Flavia Pankiewicz.

L'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' Accademia degli Erranti , programma Riusa Brindisi - Case di Quartiere, propone un nuovo appuntamento della rassegna Pagine Erranti in collaborazione con Brindisi città che legge e la Casa di Quartiere Minimus, gestita da WWF Brindisi.

Sette storie che raccontano di crisi e di rinascite, di scoperta – degli altri e di se stessi – di radici e di ricordi.

“Lei” è il titolo dell’ultimo racconto di questa raccolta, una storia che inizia negli anni della Seconda Guerra Mondiale e arriva fino ai nostri giorni. Ma “lei” è la parola chiave di queste storie. Storie di donne. Raccontate in prima persona o da altri io narranti ma protagoniste, sempre.

Una selezione di racconti che hanno raccolto premi e riconoscimenti e di inediti che conducono, attraverso percorsi diversi, a indagare sull’animo umano, sul legame indissolubile tra passato e presente, sul senso della vita.

L'Autrice, Flavia Pankiewicz, giornalista e scrittrice nata a Lecce da padre polacco e madre italiana, ha pubblicato, tra l’Italia e gli Stati Uniti, articoli, saggi, biografie, racconti, un romanzo e una raccolta di poesie. Ha collaborato a lungo con La Gazzetta del Mezzogiorno e fondato e diretto per molti anni Bridge Apulia USA, rivista di cultura e turismo, in lingua inglese, nata per promuovere la Puglia negli Stati Uniti. A “Lei” è stato recentemente assegnato a Milano il Premio Speciale Milano Donna nell’ambito del Premio Letterario Milano International 2023.

Dopo i saluti dei gestori della Casa di Quartiere, seguirà l'introduzione a cura della saggista, scrittore e critico Carmen De Stasio.

Dialogherà con l’autrice il magistrato e drammaturgo Salvatore Cosentino.

Ad arricchire l'evento un'esposizione di opere tematiche a cura del Liceo Artistico-Musicale "Simone-Durano" di Brindisi.

Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti - Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie