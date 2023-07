“Libriamo…tra gli ulivi!”. Al via la terza edizione della rassegna letteraria a Fasano

Indirizzo non disponibile

FASANO – Sarà un’estate fasanese – ed una rassegna letteraria – all’insegna della qualità. Ne è sicura l’imprenditrice fasanese Laura De Mola che, anche quest’anno, presenta la nuova edizione di “Libriamo… tra gli ulivi!”. Un’edizione, giunta al terzo appuntamento estivo, che si preannuncia ricca di nomi importanti e di protagonisti pronti a raccontarsi al pubblico fasanese.

“Anche quest’anno, con il Mondadori Point di Fasano, siamo riusciti ad organizzare un’edizione di “Libriamo… tra gli ulivi!” che vedrà il susseguirsi di ben sette eventi, da luglio e fino al prossimo 21 settembre, con un’offerta culturale davvero variegata. Avremo il romanzo, lo spettacolo teatrale, gli intrecci di politica e magistratura ed anche l’opera autobiografica. Cominceremo con Andrea Scanzi il prossimo 6 luglio nella meravigliosa location di Masseria S. Giovanni, che ringrazio per l’ospitalità che anche quest’anno ci riserva in maniera calorosa, e termineremo con la bravissima Chiara Francini, reduce dal palco sanremese dell’Ariston”.

Di seguito il calendario ufficiale degli eventi:

6 luglio – Andrea Scanzi presenta il suo spettacolo “Lucio Battisti, il Genio Invisibile”

12 luglio – Luca Ward leggerà le poesie di Nuccia Sansonetti, tratte dal libro “Sulle Ali del Vento”. Condurrà l’incontro Maria Liuzzi, giornalista di TeleNorba

13 luglio – Dario Stefàno e Fabiola Pulieri con il volume “Oleoturismo”. Condurrà l’evento Cristiana Papazissis, direttrice tecnica di LikeApulia

23 luglio – Natasha Stefanenko con “Ritorno nella città senza nome” dialogherà con Flaviana Agnello, giornalista di Affari Italiani

27 luglio – Il magistrato Nicola Gratteri presenta il suo ultimo volume “Fuori dai confini” scritto a quattro mani con Antonio Nicaso. Per l’occasione il noto magistrato sarà intervistato da Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani

20 agosto – La giornalista Rai Rosanna Cancellieri intervista Valeria Coi, autrice del volume “Non prendiamoci per le corna” (questo evento, a differenza degli altri, si terrà presso Masseria Pettolecchia – La Residenza

21 settembre – Chiara Francini presenta “Il cielo stellato fa le fusa” in un dialogo con Savino Zaba, conduttore Rai

Tutti gli eventi, eccetto quello del 20 agosto, si svolgeranno presso la Masseria S. Giovanni, sita in Fasano (BR), alle ore 19 (Andrea Scanzi, invece, comincerà il suo spettacolo alle 19.30) e l’ingresso sarà libero e previa prenotazione.

Per prenotarsi chiamare al Mondadori Point di Fasano nelle seguenti fasce orarie 9/13 – 17/20 al numero 080 567 2761 oppure recarsi direttamente presso la libreria sita in via Roma, 29, a Fasano.