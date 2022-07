MIGfest a Mesagne al via la prima edizione

MESAGNE - Martedì 26 e mercoledì 27 luglio, presso l’atrio del castello Svevo di Mesagne, verrà inaugurata la prima edizione del MIGfest, Mesagne International Guitar Fest, patrocinata dall’assessorato cultura e spettacolo del Comune di Mesagne, con la produzione esecutiva di A.P.S. Cabiria, l’organizzazione di Anna Rita Pinto e la direzione artistica del M° Antonio Molfetta. La manifestazione che verrà condotta da Claudia Ribezzi e Francesca Barbaro sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà con un doppio concerto da 50’ cadauno in entrambe le serate.

Si inizierà martedì 26 alle ore 20:45 con il concerto del duo chitarristico composto dai Maestri Daniele Bonaviri e Giuseppa Continenza, una formazione nata dall’incontro di due musicisti che amano creare atmosfere e tessiture musicali senza vincoli, spaziando dal jazz al flamenco, dal blues al repertorio classico. Per il MIGfest terranno il concerto “Jazz meet Flamenco”.

Si proseguirà alle ore 21:45 con l’esibizione del M° Andrea Castelfranato che proporrà, invece, attraverso la tecnica fingerpicking, un repertorio ricco di contaminazioni, frutto di tradizioni ed esperienze raccolte in giro per il mondo, che qui si fondono per dare vita a un nuovo genere.

Ad aprire il primo concerto della seconda serata, mercoledì 27 luglio alle ore 20:45, sarà, invece, il duo composto dai Maestri Stefano Raponi e Antonio Consalvi. Per il MIGfest proporranno un repertorio che spazierà dal classico al popolare.

A chiudere la manifestazione, alle ore 21:45, sarà il concerto del M° Antonio Molfetta, nonché direttore artistico del MIGfest. La sua attività concertistica, affiancata da numerose Masterclass, lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo e a collaborare con importanti cantautori italiani del calibro di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Per il MIGfest proporrà un repertorio che va dalla musica classica eseguita in modo moderno, alla musica moderna eseguita in modo classico.