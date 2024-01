Modugno e l'Arte, dialoghi tra artisti nel ricordo di Mister Volare

SAN PIETRO VERNOTICO - Proseguono le iniziative a San Pietro Vernotico a favore della valorizzazione della memoria storica di Domenico Modugno. Un progetto promosso da una rete di associazioni culturali locali e sposato da enti istituzionali tra cui il comune di San Pietro Vernotico e il Gal Terra dei Messapi.

Sabato 20 gennaio a partire dalle ore 17,30 presso l’aula consiliare del comune di San Pietro in piazza Falcone, si dialogherà dell’incontro tra Modugno e l’arte e di come l’artista sia stato influenzato dall’arte. Una riflessione e un confronto per ricordare la figura del più noto dei cittadini sanpietrani, della sua formazione permeata di cultura popolare e influenzata dalle esperienze adolescenziali tra i vicoli di San Pietro. Dialogheranno tra loro artisti locali: il pittore Massimo Marangio e lo scrittore e attore Angelo De Matteis, entrambi influenzati nelle loro produzioni dalla figura di Domenico Modugno. Un viaggio nell’arte dei più grandi esponenti delle correnti artistiche del ‘900 da Pasolini a Chagall e tanti altri.

Il terzo appuntamento del progetto delle locali associazioni culturali Proposte, Caffe letterario, Domenico Modugno, Dialetto Sanpietrano, di Astra Brindisi, del Gal Terra d’Arneo, con la partecipazione del comune di San Pietro Vernotico e dell’agenzia locale della Banca Popolare Pugliese propone un nuovo viaggio alla scoperta del mito di Domenico Modugno, l’artista poliedrico conosciuto in tutto il mondo. Domenica 7 gennaio è stata apposta una targa ed una sagoma sulla facciata dell’abitazione dove l’artista ha vissuto e martedì 9, in occasione del 96esimo anniversario dalla nascita, presso il teatro Don Bosco sono state raccontate le sue “Radici Sonore”.