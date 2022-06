Mostra di arte contemporanea in omaggio a Pasolini

Orario non disponibile

Quando Dal 21/06/2022 al 26/06/2022 Orario non disponibile

OSTUNI - Nella settimana in cui Ostuni ospita il Festival del Cinema e dell’Arte, nella splendida cornice del Museo Diocesano ad Ostuni (BR), in piazzetta Cattedrale, dal 21 al 26 giugno si svolgerà “About Pasolini”, mostra di arte contemporanea di Alessandro Rillo.

Promossa dal museo di Civiltà Preclassiche della Murgia meridionale, la mostra intende celebrare il genio assoluto di Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita.

Nel percorso espositivo, una selezione di carte e pitto-sculture trovano ispirazione dai concetti pasoliniani, in una continua analisi dell’uomo nei suoi più profondi aspetti psicologici e sociali, il suo rapporto con la giustizia che attuò nei suoi confronti una vera e propria persecuzione e soprattutto una serie di lavori su carta per omaggiare il suo tormentato percorso cinematografico, con la trasposizione in versione pop delle locandine dei suoi film.

Una parte di queste opere sono state dipinte sulla copia del frontespizio del fascicolo di un processo a carico di Pasolini, quasi a voler invertire ironicamente i ruoli: da imputato Pasolini diventa accusatore della mediocrità della classe borghese, dell’ipocrisia, del consumismo e della massificazione del pensiero individuale.

“Ogni opera parla di me, è una sorta di autoterapia”, dichiara Rillo “un tentativo di esorcizzare un malessere, di criticare un comportamento sociale, di raccontare un rimpianto. In una parola, ogni lavoro trova origine in un esercizio di continue introspezioni.

Alessandro Rillo è artista autodidatta, il cui linguaggio informale è caratterizzato dal dialogo tra forme di ispirazione concettuale e l’utilizzo di materiali riciclati: ferro, legno, pietra, fili di vigne dismesse, sacchi di juta. Ha esposto in varie personali in Italia e all’estero (Wagenhalle di Stoccarda, Galleria del Parlamento di Vilnius) e ha ricevuto diversi premi: Primo Premio (sezione Scultura e Installazione) e Premio generale della Critica alla Biennale di arte contemporanea di Salerno, nel 2016; Primo premio (sezione Arte Ecosostenibile) alla Biennale d’arte contemporanea del Belvedere di San Leucio di Caserta, nel 2017. Attualmente è tra i finalisti del Premio Arte Mondadori e ad ottobre esporrà al Palazzo Reale di Milano.

La mostra sarà visitabile, con entrata libera, tutti i giorni.