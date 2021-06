La Palestina della convivenza,mostra fotografica

Prezzo non disponibile

Sarà inaugurata il 19 giugno alle 19 la mostra fotografica "La Palestina della convivenza. Storia dei Palestinesi (1880 - 1948) " presso la sede dell'associazione "Di Vittorio" di Mesagne.

La mostra è curata da Nabil Bey Salameh scrittore, musicista, cantautore, voce ed autore dei Radiodervish.

Parteciperà, in collegamento video, la professoressa Francesca Albanese, ricercatrice associata all’Università di Georgetown e responsabile del programma “Question of Palestine presso l’organizzazione araba ARDD (Arab Renaissance for Democracy & Development).

L’evento si svolgerà in presenza (posti limitati), ma sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina Facebook dell’Associazione G. Di Vittorio.

Sì consiglia pertanto di prenotare il posto in presenza inviando una mail a info@divittoriomesagne.it