Musica dal vivo con PaulitoFG y La Elite al Fico Ricco

SAN PIETRO VERNOTICO – Evento musicale di musica cubana contemporanea con i tre elementi fondamentali: Ritmo, Melodia e Armonia. Il prossimo 26 luglio a partire dalle 23, un insieme straordinario di sonorità della tradizione musicale di Cuba quali, il SoN , il Bolero, il Mambo ,il Cha Cha Cha, la Rumba, il Changui , contaminate dalle sonorità afroamericane come il Jazz , il Soul, il Funky e la sonorità internazionale come il Rock allieteranno la serata dei salseri al Fico Ricco, sulla strada provinciale 86 che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare (uscita San Pietro Vernotico dalla strada statale 613). Farà da cornice la Timba Cubana ,un mix carico di energia positiva che vi trasporterà in un vortice di sensazioni avvincenti ed entusiasmanti creati dal vivo dalla Orchestra composta da 12 musicisti professionisti di straordinaria bravura, “La Élite” diretta dal musicista, compositore, cantante Paulito FG (Paulito Paulo Fernandez Gallo ) el Rey de la TimbaCubana, Il Frank Sinatra della musica cubana contemporanea.

Info al numero whatsapp 3931864863