Musica insieme , la band scolastica per l’evento musicale della scuola

BRINDISI - Lunedì 20 dicembre, alle ore 17.30, l’lstituto “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, nella sede di via del Lavoro (quartiere Minnuta), ha organizzato un incontro musicale-letterario per celebrare l’avvento del santo Natale. L’evento vedrà la partecipazione di una band musicale d’Istituto, organizzata all’interno di un progetto scolastico denominato “Musica insieme”. La band è composta da alunni ed integrata da alcuni docenti, abili musicisti e soprattutto entusiasti di contribuire alla libera espressione della creatività giovanile. Le musiche a sfondo natalizio saranno intervallate ed accompagnate da brani letterari a tema, recitati interamente dagli alunni. Il progetto fa parte del PTOF ed ha come promotore il professor Farina, Funzione Strumentale per l’assistenza agli alunni. È prevista la partecipazione dei genitori, del Dirigente Scolastico e di una nutrita rappresentanza di docenti ed aIunni, pur nel rispetto della capienza massima della sala e considerando la necessità del distanziamento e dell’ammissione di un uditorio munito di green pass rafforzato e di apposita mascherina. Alla cerimonia prenderà parte anche una delegazione delI’I.C. Bozzano (D.S. e una sua collaboratrice), con il quale l’I.T. “Carnaro- Marconi-Flacco-Belluzzi” ha siglato un accordo di rete per organizzare eventi culturali eartistici in comune.