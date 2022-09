Nandu Popu presenta il suo libro a Mesagne

MESAGNE - “Li Menati. Persi tra i semi del peccato” - Radici Future produzioni: la presentazione del libro di Nandu Popu dei Soud Sound System chiude la rassegna di Ricreazioni d’Estate organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale in collaborazione col comune di Mesagne. L’iniziativa si svolgerà domani, mercoledì 21 settembre, alle ore 19 nell’atrio del Castello comunale. Interverrà il sindaco Antonio Matarrelli per il saluto istituzionale; con l’autore, al secolo Fernando Blasi, dialogherà la giornalista Silvia Di Dio. Saranno presenti gli ospiti della cooperativa “Rinascita” – progetto SAI di Mesagne coinvolti nel percorso di integrazione e interazione che li vede coprotagonisti degli eventi culturali della città. Stefania Ancora, danzatrice del gruppo di pizziche e canti popolari “Taricata”, si esibirà in una performance artistica. Ingresso libero.

A proposito del libro: li menati in Salento sono i reietti, letteralmente gente da buttare, da evitare. Raramente però finiscono in discarica e anzi, affondano le loro radici nel territorio rendendolo marcio e inospitale. Molti dei menati che Nandu Popu racconta in questo suo secondo libro subiscono una metamorfosi profonda e irrefrenabile. Una metamorfosi che in realtà può riguardare tutti, non solo i menati. Riguarda chi la incoraggia, chi sta a guardare, chi si rende invisibile lasciando il territorio alla loro mercè. Nandu Popu regala al lettore un racconto che attraversa il tempo e le vite di chi ha vissuto la Puglia soprattutto in determinati anni. Uno squarcio sul passato di una parte del territorio salentino, Casalabate in particolare, e sui trascorsi autobiografici dell’autore. Un continuo cammino tra passato e presente, tra credenze e storia, un atto d’amore nei confronti della propria terra e un avvertimento alle nuove generazioni affinché imparino a non restare a guardare e a intervenire, per cambiare le cose senza subirle.