“Nelle migliori famiglie” il libro di Angelo Mellone alla rassegna letteraria

CEGLIE MESSAPICA - L'11 agosto alle 19:00 la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue con Angelo Mellone ed il suo romanzo "Nelle migliori famiglie" edito da Mondadori.

Con lui dialogherà la giornalista e scrittrice Federica Marangio.

Nelle migliori famiglie è un libro sui legami, raccontati attraverso le vicende dei protagonisti e il modo in cui le loro esistenze si intrecciano con quelle di amici, parenti e figure più o meno oscure. È un libro che esplora il rapporto fra le aspirazioni personali e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione.

Angelo Mellone è giornalista, scrittore e Vicedirettore di Rai1. Editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, è autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Ha conseguito il dottorato in Sociologia della comunicazione all'università di Firenze e insegna alla Luiss "Guido Carli" di Roma. Autore di diversi libri di saggistica, reportage e lavori teatrali, Nelle migliori famiglie è il suo sesto romanzo, dopo Cara Tu. Lettera a una ex moglie (ADD, 2014), Nessuna croce manca (Baldini+Castoldi, 2015), Incantesimo d'amore (Pellegrini, 2016), La stella che vuoi (Pellegrini, 2017) e Fino alla fine. Romanzo di una catastrofe (Mondadori, 2019), da cui è stata tratta l'idea di una serie televisiva.

Museo MAAC - Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” - Via Enrico de Nicola, n. 1, Ceglie Messapica.