Nicola Gratteri a Fasano per “LibriAmo…tra gli Ulivi”

FASANO - Prosegue a Masseria San Giovanni il ciclo di incontri della seconda edizione della rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi”, da un’idea dall’imprenditrice Laura De Mola e organizzata dal Mondadori Point di Fasano. Si terrà domenica 31 luglio -, alle ore 19, l’incontro con il saggista e magistrato calabrese Nicola Gratteri.

Il magistrato arriva a Fasano per presentare il nuovo libro “La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l'hanno fatta” (edito Mondadori), scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, con le illustrazioni di Marta Pantaleo. Dialogherà con l’autore il noto conduttore radiofonico e televisivo Savino Zaba.

Di seguito la sinossi del libro:

“La vita di Sandro Pertini spesa a combattere per la libertà, la pace, la giustizia. Le battaglie di Lina Merlin, Adele Bei, Teresa Noce per l'emancipazione femminile. La centralità data al lavoro da Giorgio La Pira. La regia di Giuseppe Dossetti per bilanciare l'eccezionale peso della Chiesa in un Paese laico. La parità dei diritti di tutti gli esseri umani rivendicata da Elettra Pollastrini... Mentre nel 1946 gli uomini e le donne della Costituente danno forma agli articoli che compongono la nostra Costituzione, nelle loro orecchie si avverte l'eco delle voci di straordinari pensatori del passato come Machiavelli e Cattaneo, e nelle loro mani si intravede un testimone che passa a personaggi più recenti, come Rita Levi-Montalcini, Franca Viola e Primo Levi, per arrivare fino a noi. Perché a nostra volta si protegga e mantenga viva l'eredità di libertà, uguaglianza, diritti che ci è stata consegnata. Dai fatti che hanno portato alla nascita della Costituzione, passando attraverso i suoi dodici principi fondamentali e i temi essenziali, un libro sugli uomini e le donne che hanno tradotto in gesti concreti i principi di libertà e dignità della nostra Carta.”