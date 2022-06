Notte di Luce a spasso tra fate, erbe magiche e leggende

Indirizzo non disponibile

OSTUNI - È la Notte di San Giovanni, la notte illuminata da mille fuochi e dalle stelle, la notte in cui il sole sposa la luna dando il benvenuto alla stagione estiva.

Secondo la cultura pagana durante questa notte le fate si svegliano per preparare pozioni d'amore, le streghe si radunano sotto un albero di noci per i loro sortilegi e i fuochi dei falò allontanano gli spiriti maligni: tutto intorno la natura si riempie di magia.

Con Notte di Luce, per il secondo anno consecutivo, a partire dal tramonto in un percorso naturalistico guidato, ripercorrendo riti e leggende che da secoli animano i racconti e le credenze popolari. Notte di Luce è in continuità con la 28^ edizione della Notte di San Giovanni del comune di Ostuni.

PROGRAMMA Il percorso avrà inizio al Parco Archeologico di Santa Maria d'Agnano e durerà circa 2 ore, a partire dalle 19 in gruppi scaglionati. I partecipanti verranno accompagnati, da guide esperte e autorizzate, in un percorso naturalistico lungo i colli di Ostuni, attraversando ulivi secolari, carrubi e querce. Una passeggiata alla scoperta di una natura incontaminata, dove i profumi e i colori della macchia mediterranea fanno da cornice a panorami mozzafiato. Lungo il percorso attori e cantastorie narreranno di riti e leggende che caratterizzano da sempre la notte di San Giovanni. La passeggiata terminerà con la visita alla Grotta della Donna di Ostuni.

Performance a cura di Improvvisart (Lecce). In attesa della notte di luci col naso all'insù osservando il cielo con Cosimo Galasso, astrofilo, che mostrerà e racconterà la luna, i pianeti visibili e le stelle.

COSTO BIGLIETTO A PERSONA, INFO IMPORTANTI: adulti 10 euro bambini fino a 5 anni gratis; bambini da 6 a 12 anni 6 euro. Prenotazione obbligatoria. Il percorso è prevalentemente sterrato, e prevede salite e discese. E' altamente consigliato l'uso di scarpe sportive. Consigliamo ai partecipanti di munirsi di torcia personale.

INFO E PRENOTAZIONI +39 3470042961 info@coopgaiatours.it All'arrivo i partecipanti dovranno registrarsi.

COME RAGGIUNGERCI a circa Km. 2 dal centro abitato di Ostuni, percorrendo la ex SS 16 Ostuni – Fasano, al Km. 878/II https://goo.gl/maps/duAmuangzC2FANDi6 PATROCINIO Comune di Ostuni Museo e Parco Archeologico delle Civiltà Preclassiche - Ostuni