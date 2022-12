Per Festival Tempeste - Immagini, suoni e racconti dal Mediterraneo, in arrivo "Lo Stato Sociale"

FASANO – Grande attesa per lo spettacolo «Musica e parole per Mediterranea Saving Humans» de «Lo Stato Sociale» previsto per il 5 dicembre al Teatro Sociale di Fasano alle ore 18. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del Festival Tempeste. Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo ed è gratuito fino ad esaurimento posti.

Ci si potrà prenotare gratuitamente a partire dalle ore 9.00 del 1° dicembre 2022 tramite l’app Dice, scaricabile da PlayStore di Android e App Store di iOS. L’ingresso allo spettacolo sarà riservato solo a coloro che avranno effettuato la prenotazione.