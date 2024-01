“Pomeriggi invernali al castello” nuovo programma a Carovigno

Orario non disponibile

Quando Dal 21/01/2024 al 18/02/2024 Orario non disponibile

CAROVIGNO – Nuova programmazione presso il castello di Carovigno, promossa dall’associazione Le Colonne. Nelle sale del piano nobile del maniero a partire da domenica 21 gennaio, alle ore 17, si terrà la “Caccia al Tesoro”, un appuntamento rivolto ad adulti e bambini che animerà le sale dello splendido maniero. Il Castello Dentice di Frasso, situato nel cuore del borgo antico, metterà a disposizione dei partecipanti la sua storia e la sua bellezza svelando i segreti che custodisce da secoli.

Si prosegue domenica 28 gennaio alle ore 17 con un altro appuntamento per tutta la famiglia, “Quale Stemma sei? Occhio all’Araldica!!!”. Si tratta di un laboratorio per famiglie in cui creatività e divertimento sono i protagonisti.

Spazio all’ignoto, invece, nella giornata di sabato 3 febbraio, alle ore 20, “Tra storia e mistero” alla presenza del G.I.A.P. (Gruppo indagini attivita? paranormali). Ogni castello ha una vita segreta da raccontare e sara? questo il tema principale della serata: una voce misteriosa raccontera? storie, aneddoti e testimonianze. Si tratta di una visita guidata al buio con l’ausilio di lanterne.

Martedì grasso in castello il 13 febbraio alle ore 17 con l’appuntamento “Su la Maschera!”, attività destinata ai bambini. I piccoli partecipanti potranno realizzare la loro maschera di Carnevale.

Nella giornata di San Valentino alle ore 18,00 e il 18 febbraio alle ore 11,00 l’evento “Innamorati al Castello”, un romantico servizio fotografico per le coppie in un luogo perfetto per catturare immagini uniche e romantiche. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3791092451 (anche tramite whatsapp) o tramite email all’indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com